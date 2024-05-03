F1｜韋斯達賓回應平治天價挖角　關鍵在一件事　2億鎊年薪也無用

F1（一級方程式）今周上演美國邁亞密站，紅牛車手、三屆世界冠軍韋斯達賓（Ｍax Verstappen）在賽前記者會上，公開回應平治車隊的「追求」。



紅牛車隊今季在賽道上繼續稱霸，惟因領隊漢拿涉性騷擾女下屬的事件，車隊受盡困擾，天才設計師紐維早前亦宣布年底離隊，王牌車手韋斯達賓也一直有傳不滿漢拿，或會在2028年約滿前求去。

同時間，效力平治12年的七屆冠軍車手咸美頓明年便會轉投法拉利，平治領隊禾夫不諱言希望羅致韋斯達賓，有傳平治為此願開出1.28億英鎊（約12.55億港元）年薪合約，遠超咸美頓現時的8000萬鎊（約7.84億港元）年薪；而韋斯達賓的年收入，據報約5500萬美元（約4.29億港元），惟未計算冠軍獎金等額外收入，但仍足以令他轉會平治的傳聞甚囂塵上。

年底離開平治的咸美頓（左）與平治領隊禾夫在邁亞密站前，一同到紐約帝國大廈出席活動。（路透社）

韋斯達賓一直鮮有談及自己去向，不過在邁亞密站媒體日受訪時，他終於正面回應這傳聞，直言超高薪並非最重要，「這一刻，我仍覺得自己的未來在紅牛車隊，就算（年薪1.28億鎊）是這樣，金錢的分野不是令我轉隊的原因。」有記者再問，如果2.13億鎊（2.5億歐元）年收入能否令他心動，他斬釘截鐵道：「不，我已很滿意現在的收入。」

歸根究底，韋斯達賓最重視的始終是車隊戰力，「我了解自己，如果只能競逐第5或第6名，我的心情會很差。說到底，最重要的是競爭力，人人都了解這一點，禾夫也知道的。」

韋斯達賓在邁亞密站的媒體日，公開回應轉會傳聞。（路透社）

自2022年F1起用新的戰車規格開始，平治的戰車表現疲弱，一直未能重返最前列，只能在中上游競逐，很多時候不敵法拉利及使用平治引擎的「客戶隊」麥拿侖，今季也暫時未登上過頒獎台，而效力12年的咸美頓來季轉投法拉利，無疑是另一大打擊。

平治自從2022年改例後，一直未能重回前列。（Getty Images）

韋斯達賓最後也談到戰車設計師紐維離隊一事，紐維自2006年開始便為紅牛車隊設計戰車，被視為紅牛成功的核心人物，不過韋斯達賓認為，目前紅牛車隊在紐維離開後，「應可運作良好」，他最後再強調自己暫無意離隊，「我不會向媒體說太多，畢竟對我自己、車隊或賽事裏所有人都沒有好處。這一刻，我只能說我想留隊，因為我相信我們的計劃、所有參與這一切的人。」

不過他最後也道，「體育也好、人生也好，未來的事總是未知的。」