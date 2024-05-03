英超｜熱刺魔鬼賽程全敗　死球防守甩漏多　普斯迪高古變陣冇效用

熱刺作客0：2不敵車路士，在魔鬼賽程3連敗，英超爭四希望愈來愈低，下輪更要作客撼利物浦。熱刺的澳洲籍教頭普斯迪高古（Ange Postecoglou）十分失望，賽後記者會開了不到3分鐘就走人。他表示熱刺踢得差，表現連和波拿1分也不值，變陣亦無效用，並承認這是他的責任。



普斯迪高古一度動氣，行入場區內喝球員。（網上片段截圖）

熱刺在上半場尤其踢得差，一次中目標埋門也沒有，有鏡頭影到普斯迪高古在場邊大動肝火，對球員的表現感到憤怒。0：2不敵車路士後，熱刺34戰得60分續排第五位，落後35戰67分的阿士東維拉7分。雖然熱刺踢少一場，但要在季尾幾輪追7分，非常困難。

普斯迪高古賽後十分失望，記者會只開了不到3分鐘。他說：「這不是美好的夜晚，我們做不到應有的心態，這是我的責任，我必須為此負責。」

「講到底，我是那個為他們做好準備，並委任他們上陣的人。我們離目標很遠，我們要檢討自己，看看之後要怎樣準備。」

普斯迪高古不滿球隊表現，但認為這是自己的責任。（Getty Images）

他承認熱刺今場踢得差，不值得取分，輸波是合理的。他說：「我們今場未有踢出值得拿走任何分數的表現。」熱刺近17場聯賽有16場未能保持清白之身。

熱刺曝露了死球防守弱的問題，今場兩個失球皆是車路士利用死球攻勢、頭槌破網。今季，熱刺有22個失球來自死球，僅少於26球的諾定咸森林及23球的錫菲聯。

熱刺今場兩球都是輸死球及頭槌。（Getty Images）

被問到今場對車路士出現什麼問題，普斯迪高古說：「我們缺乏堅實的信念及正面積極的心態。無論是控球還是無球在腳時，我們都欠缺流暢及侵略性。踢得有點不像我們平時。」

熱刺季尾進入魔鬼賽程，連續4場硬仗，目前來到第三仗，全數敗陣，先以0：4負紐卡素，再以2：3負阿仙奴，到今仗0：2負車路士，下輪就要作客利物浦。

熱刺輸開有條路，未能止血。（Getty Images）

比起上仗對阿仙奴，普斯迪高古在正選陣容作出5個變動，讓占士麥迪臣坐後備，安排柏比沙亞（Pape Matar Sarr）及比蘇馬踢防中，取代賀積查治及賓坦古亞，去面對車路士速度高的前場。「我認為球隊需要煥然一新。」他賽後說：「我覺得會幫到我們，但老實講，沒有效用。」