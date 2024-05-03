英超｜坦赫格樂見辛祖大踢身價波　稱曼聯全隊掛牌報道為笑話

對於借將查頓辛祖下半季在多蒙特愈踢愈好，並於歐聯四強大放異彩，曼聯領隊坦赫格在周四表示感到高興，其表現證明了曼聯當初高價買他的原因。近日英國傳媒廣泛報道，曼聯打算將近乎全隊「掛牌」，坦赫格表示這是笑話，叫傳媒找個可信的消息來源。



在周三的歐聯四強首回合，辛祖全場12次成功過人，幫助多蒙特撕破巴黎聖日耳門的防線，表現八面玲瓏，協助球隊以1：0取勝，先拔頭籌。辛祖今季與坦赫格不和，拒絕為社交網站上的言論道歉，遭坦帥「雪藏」，至下季半季外借回多蒙特。

在周三的歐聯，PSG左閘紐奴文迪斯難以阻擋辛祖的進襲。（路透社）

對於借將辛祖有好表現，坦赫格說：「昨日（周三）他踢得非常好，他是個十分優秀的球員。昨日的表現證明了曼聯當初買他的原因，亦證明了他高昂的價值。這是好事，我為他昨日的表現感到高興，我們看看將來會發生什麼事。」

包括英國《每日電訊報》及《BBC》等媒體報道，曼聯打算大換血，除凱倫、加拿祖及高比馬恩奴外，其餘所有球員都可出售，待價而沽，以籌集資金買人。

曼聯領隊坦赫格回擊大換血的傳聞。（Getty Images）

坦赫格在周四的記者會上指傳媒收錯風，他說：「這是一個笑話。自從我來了這裏工作，我們做了個統計，在每個轉會窗，曼聯對200個球員有興趣，而在每個夏天，我們都會賣光現有的陣容。這是你們所寫的新聞頭條。請你寫這樣的新聞時，負點責任，找個好的消息來源，確保有的是真實的。」

對於爭取前六踢歐霸，坦赫格說：「當然，這是十分重要，但我們有兩個機會，一個在聯賽，另一個在足總盃決賽。」對於失歐聯資格的影響，他說：「絕對會影響我們的預算，但我相信曼聯是一支非常有吸引力的球隊。我肯定，很多球員都樂意為曼聯效力。」

「我們都明白，曼聯的表現在預期之下，所以我們要加緊追趕。我正準備（執教曼聯後的）第五個轉會窗，之前有兩個轉會窗做得不錯，但有兩個則錯失了，我們需要對陣容有新的改善。不過，目前的陣容基礎都非常好。」