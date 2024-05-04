英超｜盧頓1：1迫和愛華頓　護級形勢被動

英超週六（4日）凌晨上演獨腳戲，急需搶分護級的盧頓主場在落後一球的情況下，最終以1：1與愛華頓握手言和，爭取留級的機會變得被動。



盧頓面對降班威脅，在開賽初段踢得比較積極，惟球隊在上半場中段先落後。愛華頓的一次角球攻勢中，盧頓中堅文基（Teden Mengi）在禁區內攬跌對方的班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）。球證經VAR審視後判十二碼。愛華頓英格蘭中鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）在24分鐘操刀，射中間打開紀錄。

英超：卡法路雲對盧頓射入一球十二碼，是他近七場賽事的第四個入球，腳風頗順。（Action Images via Reuters/Peter Cziborra）

落後的盧頓迅速扳平，艾迪巴約（Elijah Adebayo）在31分鐘接應傳中，力壓對方老將艾舒利楊格（Ashley Young）後，再順勢起腳攻破比克福特（Jordan Pickford）的大門。

盧頓臨完半場時有多次具威脅攻勢，但被愛華頓後防化解，雙方半場踢成1：1。

主隊換邊後繼續表現進取，包括臨完場前補時尾段多次在愛華頓門前風聲鶴唳，始終無法取得致勝入球，兩隊各得一分。

英超：盧頓中場盧克巴利後備入替後，曾在補時階段有一次倒掛攻門，但被愛華頓後防化解。（Action Images via Reuters/Peter Cziborra）

盧頓賽後以26分留在尾三，與踢少一場的森林同分，護級形勢比較被動，餘下兩場比賽分別對中游的韋斯咸和富咸，搶分不容有失。愛華頓提早「上岸」後以37分排第十五位，最後兩仗將對已降班的錫菲聯，以及需要爭標的阿仙奴。