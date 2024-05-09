乒乓球｜黃鎮廷杜凱琹WTT沙特賽闖決賽 今晚挑戰中國組合爭冠軍
撰文：趙子晉
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WTT沙特阿拉伯大滿貫，港隊混雙組合黃鎮廷／杜凱琹在4強直落三局輕取法國組合，殺入決賽，將在今晚（9日）與中國組合王楚欽／孫穎莎爭冠。
巴黎奧運．乒乓｜港隊混雙添入場券 黃鎮廷杜凱琹資格賽連勝過關
早前憑資格賽取得巴黎奧運入場券的港隊混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，在沙特阿拉伯出戰WTT大滿貫，先後輕取加拿大及瑞典組合後，與法國的Felix Lebrun／袁嘉楠爭奪決賽席位。
「黃杜配」首局後來居上，以11：9先下一城，次局雙方得分梅花間竹，雙方戰至「刁時」，這對港隊組合再贏一局13：11，黃杜配第三局大部分時間領先，以11：9奠定勝局，直落三局擊敗法國組合，以不失一局的姿態躋身決賽，與中國隊的世界第一組合王楚欽／孫穎莎爭冠。
另外，港將吳詠琳夥拍澳洲球手劉楊子出戰女雙，以3：2險勝斯洛伐克及捷克球手組成的組合，4強鬥韓國的申裕斌／田志希，爭入決賽。
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