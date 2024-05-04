花劍世界盃奪冠感言｜曾經傷痛所以珍貴　港隊走出迷惘譜寫未來

一席男子花劍世界盃團體冠軍，是香港體壇歷史一頁。不過，在張家朗、蔡俊彥和梁千雨心中，他們打的不是歷史，而是未來。



一連四日的花劍世界盃，最後一天於亞洲博覽館以香港男隊的冠軍在高潮中落幕。這是香港首次舉辦這個比賽，也是香港首度於世界盃團體封王，5年前的世界盃聖彼得堡站，香港曾殺入決賽，不敵美國奪得銀牌，當時的陣容是張家朗、蔡俊彥、崔浩然和還未退役的張小倫。

今天，張小倫已經退下火線，在電視台直播枱見證前隊友創歷史，港隊換上張家朗、蔡俊彥、梁千雨和李逸朗這個全新陣容。

（歐嘉樂攝）

過去一段日子，港隊在團體賽經歷幾番掙扎，尤其最後時刻失卻巴黎奧運團體賽入場券，導致無法像東京奧運般，派三名劍手出戰奧運個人賽，只得張家朗以衛冕之師征戰巴黎。蔡俊彥今日感受尤深，他賽後說：「命運安排我們經歷連番挫折，今日終於奪得世界盃團體金牌。今日是第一次，希望來到現場觀戰的小朋友，未來會做到第二、三、四、五次。」這幾天的亞洲博覽館，許多家長帶同孩子前來觀戰，當中大都是小劍手，四名「大哥哥」以團結力量站上頒獎台，他們讓香港體壇的未來主人翁看到，香港人還是有希望的。

蔡俊彥說，命運令港隊經歷挫折，今天終於迎來甜蜜的第一次。（歐嘉樂攝）

蔡俊彥、張家朗，一直背肩團體賽重擔。（歐嘉樂攝）

其實港隊男花不乏實力劍手，除了「鐵膽」張家朗和蔡俊彥，崔浩然、楊子加、吳諾弘、梁千雨，同樣在個人賽表現不俗，但港隊在團體賽卻往往欠缺一種張力，教練Gregory Koenig在選人排陣上也非常頭痛。去年世界錦標賽，梁千雨曾經打出拚勁，楊子加亦展現信心，當時港隊歷史性奪得世錦賽團體銅牌，正是四個劍手變成一支隊伍的力量。

梁千雨（左一）復甦，才是港隊奪冠關鍵。（歐嘉樂攝）

梁千雨今日打得極放。（歐嘉樂攝）

可惜的是，眾將此後無以為繼，陷入迷惘，今天終於再次重演去年世錦賽的好戲，梁千雨復甦，毫無疑問是奪冠關鍵。「我剛從青年組升上成年組，轉變來得快，未及適應。幸好今天打得好放，團隊氣氛非常好，必須要多謝隊友，沒有他們信任，少了他們任何一個，我都沒有今天的表現。」梁千雨賽後說。

梁千雨。（歐嘉樂攝）

今天的香港風雨交加，這個冠軍說明了：低潮時候，我們並不孤單；互相依靠，終會譜寫未來。張家朗感觸道：「終於打出新火花，證明我們有這樣的實力，我們可以的。」團體就是力量，很老套是吧？但也別忘記，道理之所以老掉牙，正正因為歷久不衰。

張家朗不再是主角。因為我們有的終於不再是四個劍手，而是一支香港隊。（歐嘉樂攝）

香港劍擊隊。（歐嘉樂攝）

是日花劍世界盃精彩瞬間：

花劍世界盃香港站，男子團體決賽。（歐嘉樂攝）

花劍世界盃香港站，男子團體決賽。（歐嘉樂攝）

花劍世界盃香港站，男子團體決賽。（歐嘉樂攝）