重劍世界盃｜江旻憓阿聯酋站挫瑞士劍手封后　奪下今季第三冠

亞洲錦標賽前的最後一站國際賽，香港劍擊隊分途出戰。重劍「一姐」江旻憓出戰阿聯酋站世界盃，過關斬將後躋身決賽，以15：13擊敗瑞士劍手，奪下今季第三冠。



阿聯酋富吉拉（Fujairah）舉行的女子重劍世界盃，世界排名第一的江旻憓是唯一出戰正賽的港將。Vivian首圈先以15：8輕取瑞士劍手Solene Masserey，其後以相同比數擊敗法國的Aliya Luty。

江旻憓16強鬥中國隊的唐君瑤，今仗同樣未遇太大壓力，開局已經拉開5分，結果以15：7輕取對手，打入8強。Vivian面對另一名中國劍手陳晨，再以15：7淘汰對手晉級，穩奪獎牌。江旻憓與意大利劍手Alberta Santuccio爭入決賽，Vivian首節領先5：2，其後保持差距，並以15：8力克對手入決賽。

至於男子重劍方面，方凱申透過資格賽晉身巴黎站正賽，與匈牙利劍手Tibor Andrasfi激戰下憾負14：15，無緣晉級。