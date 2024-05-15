西沙GO PARK宣布四大旗艦商戶進駐　香港劍擊學校攜手連鎖攀石場

位於西貢及烏溪沙之間的「西沙GO PARK」面積約30萬平方呎，結合體育運動與商業元素，今日公布四大旗艦商戶已落實進駐，包括有攀石館Just Climb以及香港劍擊學校。



香港劍擊學校。（由公關提供）

新鴻基地產發展公布西沙GO PARK四大旗艦商戶已落實進駐，包括耀榮文化落戶室內主場館並命名為「AXA安盛創夢館（AXA Dreamland）」、前香港劍擊代表隊教練黃贊所創立的「香港劍擊學校」、前香港攀石代表隊運動員何善揮創立的「Just Climb」及提供優質健身設施及體驗課堂的「Super Motion」24小時健身中心。

香港劍擊學校由前香港劍擊代表隊教練黃贊所創立，開業22年一直致力於幼兒及青少年劍擊教育，曾啓蒙超過50名優秀精英運動員進入香港代表隊，包括奧運金牌得主張家朗及世錦少年賽金牌得主張藝馨等。西沙GO PARK是香港劍擊學校在新界區第一間分校，致力提供專業的劍擊培訓，並培育更多下一代的劍擊運動員。

攀石場Just Climb。（由公關提供）

攀石場Just Climb由前香港攀石代表隊運動員何善揮創立，分店遍佈全港，而在西沙GO PARK的場地則是他們首個戶外攀石場，提供各類攀石課程、攀石同樂日、Team Building等活動。

至於Super Motion健身中心佔地6000平方呎，提供入門健身及瑜伽課程，並提供24小時健身設施。

Super Motion健身中心。（由公關提供）

西沙GO PARK座落於西沙海映路9號，是一個糅合運動、餐飲體驗、娛樂、生活休閒於一身的嶄新地標，總面積約30萬平方呎。西沙GO PARK由全球知名的扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）操刀設計，為運動、娛樂、餐飲、文化和休閒提供充足的開放空間和多功能配套設施。

西沙GO PARK設有廣闊戶外綠化休憩空間，並加入綠色植物及四季花卉的園境豐富整個環境，同時提供單車停泊地方、兒童遊樂場及小型寵物公園。

交通方面，除現有巴士及小巴路線如連接大學站及西沙的小巴807K外，最近更有三條新增巴士線投入服務，包括九巴287連接大學站（東鐵線）及西沙；城巴581接駁西沙、烏溪沙站（屯馬線）及馬鞍山市中心，以及城巴582連接西沙、大學站、科學園及白石角。同時，西沙GO PARK及公眾停車場亦將設超過300個車位，方便車主自駕往來。