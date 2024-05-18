劍擊世界盃｜陳樂熹離頒獎台僅差一步　生涯首闖八強憾負韓國劍手

撰文：趙子晉
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港隊男子佩劍上次登上世界盃頒獎台，已經要數到2010年的林衍聰。14年後，「小師弟」陳樂熹（Royce）在男子佩劍世界盃馬德里站驚喜殺入8強，可惜不敵韓國劍手，即使無緣頒獎台，依然創下港隊男佩近年國際賽的最佳戰績。

陳樂熹・小宇宙｜佩劍的青春新力量　19歲是敢於挑戰追夢｜有片

男子佩劍世界盃馬德里站，港隊三名劍手打入正賽，晉級的陳樂熹（Royce）﹑周頌羲及梁天晴，而剛剛20歲的Royce更有大突破。

陳樂熹首圈鬥加拿大劍手哥頓（Shaul Gordon），休息時落後5：8，力追至11：11再連輸2劍，其後Royce進攻打空再被對手反擊「單燈」，卻因為他先離開劍道範圍而無效，Royce隨後連贏4劍，以15：13力克對手晉級，生涯首次打入國際賽次圈。晉級後鬥今屆非錦賽亞軍﹑埃及劍手Adham Moataz，Royce今仗不落下風，休息時領先8：7，次節逐漸拉開比分，最後一劍以「點手」反攻單燈奠勝，以15：12再下一城。

陳樂熹生涯首闖世界盃8強。（香港劍擊總會圖片）

陳樂熹與烏克蘭35歲老將Andriy Yagodka碰頭，Royce首節手風甚順，取得8：3領先，休息過後被對方收窄差距至8：7，Royce及後連贏5分，結果以15：13勇挫對手，殺入8強。距離生涯首面成年組獎牌只差一場勝仗，陳樂熹挑戰韓國劍手Ha Hansol，Royce休息後一度追成9：9，惟未能扭轉形勢，以9：15落敗，無緣獎牌。

陳樂熹（左）。（香港劍擊總會圖片）
港隊佩劍韓籍教練李旭宰。（香港劍擊總會圖片）

在保加利亞舉行的女子佩劍世界盃，歐倩瑩及劉綺程晉身64強，分別不敵意大利及法國的頭號種子，雙雙首圈止步。

劉綺程。（香港劍擊總會圖片）
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