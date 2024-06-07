英格蘭歐國盃26人名單出爐　馬古尼落選後防大件事　陣容頭重腳輕

英格蘭公布2024歐洲國家盃26人大軍名單，連續3屆擔任正選中堅的哈利馬古尼（Harry Maguire）意外落選。

英格蘭身為上屆歐國盃亞軍，今屆再次被視為冠軍熱門之一，領隊修夫基早前公布的33人初選名單，卻有嚴重「頭重腳輕」感覺，中前場人選陣容強大，相對而言，後防線感覺薄弱。名單公布前已傳出，修夫基愛將之一的曼聯守將哈利馬古尼是被裁減7人的其中一員，防線實力進一步削弱。



馬古尼無緣入選今屆英格蘭歐國盃大軍。（Getty Images）

英格蘭歐國盃被裁7人：

基亞利殊（Jack Grealish）、馬古尼（Harry Maguire）、麥迪臣（James Maddison）、昆沙（Jarell Quansah）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones）、查福特（James Trafford）、巴夫韋特（Jarrad Branthwaite）



沒有馬古尼，誰夥拍史東斯？

英格蘭領隊修夫基公布歐國盃26人大軍名單，名字上竟沒有馬古尼，這位曼聯守將一直是修夫基任內主力成員，對上連續3次大賽都是正選，可是他季尾受傷患困擾，從5月起倦勤，曼聯在足總盃決賽擊敗曼城封王一仗，亦不在大軍名單內。即使他早前仍入選英格蘭33人初選名單，目前僅能作個人訓練，康復狀況及狀態成疑，修夫基顯然不願冒險。

失去馬古尼，英格蘭防守陣容相當苦惱，到底應由誰夥拍史東斯打中堅？大軍名單上其餘中堅人選，包括白禮頓的鄧克、水晶宮的馬克古希、阿士東維拉的干沙和利物浦的祖高美斯，4人均具備豐富球會經驗，但級數和國際大賽經驗，以至跟史東斯的默契，均難與馬古尼相比。

英格蘭歐國盃26人大軍名單：

門將：比克福特（愛華頓）、甸恩軒達臣（水晶宮）、蘭斯達爾（阿仙奴）



後衛：基爾獲加（曼城）、史東斯（曼城）、捷比亞（紐卡素）、鄧克（白禮頓）、祖高美斯（利物浦）、干沙（阿士東維拉）、馬克古希（水晶宮）、勞基梳爾（曼聯）



中場：迪格蘭賴斯（阿仙奴）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、干拿加歷查（車路士）、高比馬恩奴（曼聯）、禾頓（水晶宮）



前鋒：比寧咸（皇家馬德里）、哈利卡尼（拜仁慕尼黑）、奧尼屈堅斯（阿士東維拉）、艾雲東尼（賓福特）、科頓（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、查洛保雲（韋斯咸）、艾斯（水晶宮）、哥頓（紐卡素）、高爾彭馬（車路士）



相對而言，曼城翼鋒基亞利殊落選不算太意外，畢竟他上季狀態平平，適逢英格蘭過去一年爆出高爾彭馬、哥頓和艾斯等多位前線新星，加上本身已有科頓和沙卡在陣，人腳不成問題。

占士麥迪臣在熱刺首季表現不錯，可惜一度因傷缺陣一段時間，進攻中場這位置跟在皇馬踢出球王級水平的比寧咸「撞位」，而科頓、彭馬以至哥頓均可勝任攻中，而且麥迪臣在英格蘭是被當作前鋒為考慮，被放棄亦為意料之中。修夫基另一愛將拉舒福特，早前已未能入圍33人初選名單。

英格蘭領隊修夫基。（Getty Images）

修夫基：我們必須交出表現

裁走馬古尼以及昆沙（Jarell Quansah）和巴夫韋特（Jarrad Branthwaite）兩位小將後，英格蘭防線只剩下8人，而且梳爾仍有傷在身，修夫基在記者會上解釋，「阿歷山大阿諾特可以踢後衛，我覺得我們有9個守將。」

他指出，這也是他今次沒有選入馬古尼的原因，「那樣我們便會有10個後衛，陣容不夠平衡」，又稱馬古尼康復雖有點進展，但情況複雜，「他分組賽一定不能趕及上陣」，至於同樣正跟時間競賽的曼聯另一守將梳爾，修夫基指對方康復進度良好，可望趕及在第二場分組賽上陣。

英格蘭被不少博彩公司捧為今屆歐國盃奪冠大熱門，修夫基回應說：「很多隊都有能力贏，這是個非常開放的賽事，我們為前景感到興奮，球隊已有足夠經驗，亦知道我們必須在今次交出表現。」

陣容頭重腳輕後防存隱憂

英格蘭的33人初選名單之中，有多達12位前鋒入選，效力皇家馬德里的比寧咸，亦被視為前鋒一員，只有6個中場球員入選，包括在利物浦主要踢右閘的阿歷山大阿諾特。裁減7人當中，只有基亞利殊和麥迪臣2人為前鋒，換言之陣中仍有10個前鋒，正中鋒必定為隊長哈利卡尼的情況下，屈堅斯和艾雲東尼兩個正箭頭意外地亦雙雙入選。

中場減去居迪斯鍾斯之後，只剩下5人，當中包括水晶宮小將禾頓，感覺上非常之頭重腳輕。