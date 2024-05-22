歐國盃｜速評修夫基英格蘭33人初選名單 被Out 7將已露端倪？

歐洲各大聯賽相繼完成，足壇焦點開始落在2024歐洲國家盃上；英格蘭主帥修夫基今天公布了33人初選名單，缺態的拉舒福特落選，有點令人驚訝，但昆沙、禾頓等小將獲徵召，則算令人驚喜。不過，33人中，有7人將被剔走，修夫基會如何取捨呢？



以下是英格蘭33人初選名單，我將按修夫基公布的位置及所需人數，以眾將現時的狀態來分析：



查福特身手了得，有潛力成為未來英格蘭一號門將。（Getty Images）

門將（4人）：

比克福特（愛華頓）、甸恩軒達臣（水晶宮）、蘭斯達爾（阿仙奴）、查福特（般尼）

預計裁1人：蘭斯達爾

簡評：紐卡素的樸比今季長期受傷，未能趕上尾班車，季尾表現穩健的比克福特勢成把關首選，甸恩軒達臣狀態也不錯，有望成為2號門將。因此，修夫基到底帶上被阿迪達「雪到硬」的蘭斯達爾，還是般尼的年輕門神查福特呢？答案顯然易見。在曼城出身的查福特，腳下功夫一流，把關技術亦不俗，上年帶領英格蘭U21贏得歐青盃，而且比賽6場不失一球，包括於決賽對西班牙時救出一記12碼，前途無可限量，有潛力成為未來英軍一號門神。

昆沙身形速度踢法酷似其利物浦前輩雲迪積克，實是英軍的可造之材。（Getty Images）

後衛（11人）：

基爾獲加、史東斯（曼城）、哈利馬古尼、勞基梳爾（曼聯）、祖高美斯、昆沙（利物浦）、捷比亞（紐卡素）、巴夫韋特（愛華頓）、鄧克（白禮頓）、干沙（阿士東維拉）、馬克古希（水晶宮）

預計裁2人：巴夫韋特、捷比亞

簡評：後衛陣容相信是修夫基最難取捨的一環，尤其芝維爾、利維高維爾（Levi Colwill）等正宗、客串左閘都未入選下，曼聯左後衛勞基梳爾若沒有傷，應該也會入選；為保險計，可以串演左閘的祖高美斯及馬克古希相對安全；獲加、馬古尼、史東斯沒傷的話，都會獲修夫基重用，鄧克則是馬古尼的天然替補，因此如果要裁走2人，應該是昆沙與巴夫韋特兩名年輕中堅二選一，以及干沙及捷比亞兩名右閘二選一的局面。

21歲的昆沙身型速度等酷似其利物浦前輩雲迪積克，巴夫韋特則屬傳統英式中堅，硬橋硬馬，各擅勝場下，我會選擇潛力較大的昆沙。至於後備右閘位置，原本捷比亞屬獲加的最佳後備，但他今季中後段頻有「甩漏」，或許選擇狀態平穩的干沙更佳，况且，祖高美斯也勝任右閘。

禾頓年初才由英冠的布力般流浪轉投水晶宮，更憑優異表現獲修夫基垂青。（Getty Images）

中場（6人）：

迪格蘭賴斯（阿仙奴）、阿歷山大阿諾特、居迪斯鍾斯（利物浦）、干拿加歷查（車路士）、高比馬恩奴（曼聯）、禾頓（水晶宮）

預計裁1人：居迪斯鍾斯

比寧咸被當成前鋒，阿諾特則算是中場，但修夫基的「中場線」僅選了6人；賴斯、阿諾特、加歷查位置穩固，因此3名小將馬恩奴、鍾斯與禾頓預料將有一人被犧牲。由於掃蕩型的加雲菲臘斯及佐敦軒達臣都落選，因此「硬漢型」的20歲小將禾頓理應留低，鍾斯季中傷了一段時間，季尾復出始終未拾佳態，所以如無意外馬恩奴可佔一席。

占士麥迪臣（左）及基亞利殊都是英格蘭的邊緣國腳，最後未必能獲修夫基帶到德國參賽。（Getty Images）

前鋒（12人）：

比寧咸（皇家馬德里）、哈利卡尼（拜仁慕尼黑）、奧尼屈堅斯（阿士東維拉）、艾雲東尼（賓福特）、菲爾科頓、基亞利殊（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、查洛保雲（韋斯咸）、艾斯（水晶宮）、哥頓（紐卡素）、占士麥迪臣（熱刺）、高爾彭馬（車路士）

預計裁3人：東尼、基亞利殊、麥迪臣

鋒線有12人之多，但比寧咸、卡尼、科頓、彭馬、沙卡位置穩固，其餘7人中，哪些人可留低，哪些人要剔走呢？

卡尼是中鋒必然之選，屈堅斯今季能傳擅射，是最佳替補，沒有過人之處的東尼似乎必然被Out（因此就算今季表現火熱的蘇蘭基入選初選大軍，最後命運也一樣）；保雲在前線可踢多個位置，理應獲選。艾斯與基亞利殊都是扭得之人，但若要二選一，艾斯的狀態肯定好過今季於曼城常任後備的基亞利殊。

餘下哥頓、麥迪臣又應如何選擇？哥頓速度較快、麥迪臣技術細膩，但假如修夫基要轉變戰術，23歲的哥頓可能更容易發揮，尤其英格蘭的鋒線上，最欠的就是跑得快的人；且看修夫基在6月7日午夜確定的歐國盃26人最終名單，又是否如此選擇。