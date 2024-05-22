修夫基解釋英格蘭歐國盃初選名單　簡單一句交代拉舒福特落選原因

英格蘭公布歐國盃33人初選名單，領隊修夫基（Gareth Southgate）解釋球員入圍與落選的原因。對於曼聯前鋒拉舒福特名落孫山，修夫基簡單一句表示同位置的其他球員今季表現更好。被問到老將佐敦軒達臣也落選，修夫基解釋較詳細，指軒達臣季尾受傷，體能狀態難以支持歐國盃密集的比賽。



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對於拉舒福特落選英格蘭33人初選名單，修夫基說：「我認為那個位置的其他球員今季表現更好，就是那麼簡單。」

26歲的拉舒福特今季英超僅入7球，包括盃賽也是只入到8球，比上季的30球大幅倒退，他甚至已失去曼聯的正選，其左翼位置被年輕的加拿祖取代。英格蘭公布名單後，拉舒福特在社交網站的限時動態祝福修夫基及其他隊友在未來的比賽順利。

歐國盃｜速評修夫基英格蘭33人初選名單 被Out 7將已露端倪？

拉舒福特在社交網站祝福隊友。（Instagram）

對於中堅艾歷迪亞落選，修夫基解釋：「他在拜仁的表現很好，我亦知道他們很滿意。我們認為，他只是比我們選擇的球員稍遜一點。我們看了他每場比賽，在歐聯的一些重要比賽中，他表現好好。不過，我們已經作出全面的評估。」

33歲的中場佐敦軒達臣一直是英格蘭的領袖人物，但他亦落選。修夫基表示關鍵原因在傷患，這位現效阿積士的球員接近季尾時受傷5至6周，至5月才復出，季尾踢了3場聯賽；修夫基認為軒達臣的體能未恢復到，難以支持歐國盃密集的賽程。

修夫基說：「體能的要求真的很高，需要踢7場比賽，我們已經試過兩次，很清楚需要什麼。故此，當我們選人時，這是一個重要的標準。」

「這些是困難的決定，你討論的是一些非常優秀的球員，他們一直是我們重要的成員。」修夫基續說：「對我而言，作出這些決定當然十分困難，對球員也很難接受，但他們非常專業，成熟地對待這件事。」

然而，左閘勞基梳爾由2月起受傷，至今尚未復出，養傷3個月，為何又可以入選，難道有雙重標準？的確有，修夫基解釋：「他錯過了很多比賽。事實上，他是我們在這個位置的首選，我們可能給他更多的時間。我不肯定目前的情況，但希望不大。」

修夫基承認名單之中部分球員正受傷患困擾，他說：「我們面對重要的體能挑戰，有些球員需要下更多苦功，其他球員就要恢復。」