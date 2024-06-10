世界女排聯賽香港站｜朱婷領中國爭奧運資格　主教練：每分都重要

FIVB世界女排聯賽香港站周二起，一連六日在紅磡香港體育館上演，今日（10日）舉行賽前記者會，除了德國外，其餘7支參賽球隊的教練及隊長皆有出席。

中國女排星將朱婷會否上陣繼續成為焦點，中國女排主教練蔡斌記者會上明言：「朱婷將有很多首發。」



中國女排在世界女排聯賽澳門站取得2勝2負，世界排名被日本隊超越、失去亞洲第一，但奧運資格形勢依然樂觀，有望以未獲奧運資格的最高世界排名球隊出線。

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中國女排主教練蔡斌記者會上明言香港站將會多派朱婷上陣。（趙子晉攝）

中國女排在香港站仍然要積極搶分，首戰先鬥保加利亞，以鎖定奧運資格為最大目標。主教練蔡斌表示，香港站每一場賽事都非常關鍵，「香港站每場賽事、每一分都非常重要，現時球隊必然為了奧運資格全力以赴，希望在香港站交出最佳表現。」

中國女排的大軍名單今站作出兩個調動，上站表現一般的王雲蕗及王文涵落選，改由新人莊宇珊及許曉婷取代，朱婷、張常寧、袁心玥等耳熟能詳的名字皆在名單中，香港球迷有望一睹星將們的風采。

中國女排隊長袁心玥。（趙子晉攝）

朱婷在澳門站上陣時間飄忽，對泰國一仗正選上陣，兼貢獻17分，但對荷蘭及意大利僅上陣發一球，不少球迷對主教練蔡斌的決定甚有爭議。朱婷在香港站的上陣機會當然是被受球迷關注，蔡斌在記者會上向球迷大派定心丸。

「我們要保護朱婷，不能讓她負傷上陣，上站的體能逐步回復，現時朱婷的康復進康良好，所以在香港站有很多首發（的機會）。」

香港站參賽各國代表合影。（趙子晉攝）

中國女排接連兩站在澳門及香港出戰，隊長袁心玥直言兩站也像在家一樣比賽，球迷的歡呼是最好的鼓勵，不會因此添加壓力。

2024年世界女排聯賽香港站中國女排名單



朱婷、張常寧、李盈瑩、吳夢潔、莊宇珊 、袁心玥、高意、王媛媛 、龔翔宇、鄭益昕 、刁琳宇、許曉婷、丁霞 、倪非凡、王夢潔



世界女排聯賽香港站中國女排賽程

6月11日（星期二）晚上8：30 中國 VS 保加利亞

6月14日（星期五）晚上8：30 中國 VS 德國

6月15日（星期六）晚上8：30 中國 VS 土耳其

6月16日（星期日）晚上8：30 中國 VS 波蘭