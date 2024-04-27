世界女排聯賽香港站門票4.30發售　一文睇清詳情+票價+購票方法

FIVB世界女排聯賽將在6月重臨香港，包括中國女排、土耳其及巴西等8支世界勁旅，將在6月11至16日於紅磡體育館獻技。今日（27日）舉行記者會公布賽事及售票詳情。



中國女排今年將再度在紅館獻技。（資料圖片／張倩儀攝）

不論以往的世界女排大獎賽，或是改名後的世界女排聯賽，香港通常都是分站之一。今年的世界女排聯賽香港站將在6月11日至16日舉行，中國、土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、泰國、保加利亞將來港參戰。

世界女排聯賽香港站今日舉行記者會，公布6日賽程，中國女排在首日（6月11日）晚上亮相對保加利亞，然後在6月14至16日、接連3日晚上壓軸出戰，分別鬥德國、「世一」土耳其及波蘭。

票價方面，有中國女排的賽事票價由200元至1400元不等，一票更可欣賞同晚的另一場賽事，至於沒有中國女排賽事的票價則為160元至1120元，而今次香港站同樣設有下午場賽事，票價劃一為150元。世界女排聯賽香港站的門票將在下周二（30日）於城市電腦售票網公開發售。

女子排球的巴黎奧運資格積分周期至6月中，換言之香港站是截數前最後一站，仍未取得奧運入場券的中國女排，香港站對中國隊依然關鍵。中國女排去年9月失落直接晉級奧運的資格後，主將朱婷早前宣布回歸國家隊，力爭奧運資格。中國隊早前公布世界女排聯賽大軍名單，朱婷當然在陣中，配合隊長袁心玥、李盈瑩等領銜出戰，換言之香港球迷有機會看到朱婷的英姿。

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香港球迷有望在紅館欣賞朱婷的英姿。（資料圖片/路透社）

世界女排聯賽香港站



地點：紅磡香港體育館

日期：2024年6月11至6月16日

票價：150港元至1400港元不等

售票平台：城市電腦售票網（4月30日發售）

參賽隊伍：中國、土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、泰國、保加利亞



世界女排聯賽香港站賽程



6月11日（星期二）

下午5：00 德國 對 多明尼加共和國

晚上8：30 保加利亞 對 中國



6月12日（星期三）

下午5：00 土耳其 對 泰國

晚上8：30 巴西 對 波蘭



6月13日（星期四）

下午1：30 保加利亞 對 泰國

下午5：00 德國 對 巴西

晚上8：30 多明尼加共和國 對 土耳其



6月14日（星期五）

下午1：30 保加利亞 對 巴西

下午5：00 多明尼加共和國 對 波蘭

晚上8：30 中國 對 德國



6月15日（星期六）

下午1：30 多明尼加共和國 對 保加利亞

下午5：00 波蘭 對 泰國

晚上8：30 中國 對 土耳並



6月16日（星期日）

下午1：30 德國 對 泰國

下午5：00 土耳其 對 巴西

晚上8：30 中國 對 波蘭

