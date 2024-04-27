世界女排聯賽｜徐雲麗對中國隊出線奧運感樂觀　大讚香港球迷熱情

中國女排在上年9月失落直接晉身巴黎奧運資格，如今需要以世界排名爭奪奧運入場券，而6月中上演的世界女排聯賽香港站，正是奧運資格積分周期完結前最後一站。

退役中國隊副攻手徐雲麗今日（27日）與演員王丹妮一同出席世界女排聯賽香港站記者會，徐雲麗依然對中國女排出線充滿信心。



王丹妮與徐雲麗在台上分享打排球的經歷。（趙子晉攝）

世界女排聯賽香港站門票4.30發售 一文睇清詳情+票價+購票方法

前中國女排副攻手徐雲麗特意來港，先與球迷們接觸，為球迷們簽名，其後再與王丹妮出席世界女排聯賽香港站記者會。二人在台上分享打排球的經歷，身材高䠷的王丹妮在中學時期亦曾參與排球，她更是大鎚手，她分享當年排球比賽的軼事，指從排球獲益不少。

徐雲麗2019年宣布退役後，近年開展了第二人生，在福建師範大學擔任老師，更成為體育科學學院的副教授，她在台上說把以往做運動員的高水平放在教學上，笑言學生很難在身上取得高分。

徐雲麗退役後在福建師範大學擔任老師。（趙子晉攝）

中國女排在去年的奧運資格賽失利，需要透過世界排名爭奪奧運資格，世界女排聯賽的戰果對資格有影響，而香港站正是奧運積分截數前的最後一站。徐雲麗對中國女排爭奧感樂觀，「雖然中國隊未能第一時間取得資格，相信她們已為今次賽事作好準備，加上朱婷與張常寧的回歸，就像為球隊注下強心針，在經驗及個人能力都有全面提升，所以無論如何，都無條件支持﹑相信中國女排。」

徐雲麗以往每年都會隨隊出戰香港站，她對香港球迷印象十分正面，「香港站氣氛火熱，基本上是中國隊的賽事都爆滿，我當年在場上都感受到香港球迷對中國女排的關心和支持，亦不會吝嗇打氣的聲音。」

中國女排在香港站先在6月11日對保加利亞，然後在6月14至16日分別鬥德國、「世一」土耳其及波蘭，票價由200元至1400元不等。