世界女排聯賽澳門站｜中國不敵意大利　朱婷坐冷板全場僅發一球

中國女排爭奪巴黎奧運資格再有暗湧，中國隊早前在世界女排聯賽澳門站不敵勁敵日本，加上周日（2日）慘吞意大利3蛋，澳門站錄得兩勝兩負，世界排名更被日本隊超越﹑暫時拱手相讓「亞洲第一」的席位。

面對世界第四的意大利，效力意甲的朱婷當然熟路，但這名中國女排主攻手全場僅發一球，教練蔡斌的決定再惹爭議。



中國女排能否獲巴黎奧運入場券，香港站成績將成為關鍵。（新華社）

中國女排在去年的奧運資格賽失利，如今需要透過世界排名爭奪奧運資格，若然取得「亞洲第一」即可取得入場券，最大對手就是日本隊。兩軍在世界女排聯賽澳門站碰頭，中國隊以1：3落敗，雙方差距再度收窄。

中國隊在澳門站最後一仗鬥意大利，中國以23：25、19：25、16：25直落三局告負，世界排名同時跌至第7位，被日本以2.05分的差距超前，同時失去亞洲第一的席位，但中國女排並非無望奧運。

根據賽制，未獲得奧運資格最高排名的3隊球隊，將會取得奧運資格。以現時形勢，就算中國女排失落亞洲第一，仍然可透過世界排名取得入場券，奧運資格尚算樂觀。

女排的奧運積分周期至本月17日結束，即是在世界女排聯賽香港站後，換言之香港站賽事對中國隊頗為重要。

女排世界排名（截至6月3日）



1. 土耳其*，388.69分

2. 巴西*，382.13分

3. 波蘭*，373.16分

4. 意大利，358.51分（未獲資格最高排名的球隊）

5. 美國*，346.78分

6. 日本，329.62分（亞洲第一）

7. 中國，327.57分（未獲資格最高排名的球隊）

8. 塞爾維亞*，324.00分

9. 荷蘭，290.95分（未獲資格最高排名的球隊）

10. 加拿大，288.74分

11. 多明尼加共和國*，267.49分



*已取奧運資格



朱婷再僅發一球惹爭議

朱婷在今場比賽中，只後備上陣發球一次，此後便沒再上場。（新華社）

早前回歸國家隊的主將朱婷，上仗對泰國正選登場，更貢獻全場第二高的17分。在意甲效力的朱婷，今仗卻沒有太多上陣機會，只在首局後段，以後備身份上陣發球一次，此後便沒再上過場。

中國隊教練蔡斌收起朱婷的決定，蔡斌賽後未有回應，網民猜測不斷，有傳他希望將朱婷作為秘密武器，因此收起不用，又或是擔心她在意大利聯賽效力數年，打法早被摸透等等；也有人以陰謀論分析，朱婷是郎平培育出來的球員，蔡斌不希望被她蓋過風頭，因此以這種方式打壓。

相關影片（微博）

朱婷今仗大部分時間都披上外套。（新華社）

中國女排另一主力李盈瑩，於賽後被記者問到朱婷任後備原因時，笑着回答「這個是我們戰術安排，問問我們主教練吧一會」；之後記者再問，覺得教練的現場指揮佈局如何，李盈瑩立刻表示沒有太大問題，之後又欲言又止地說「然後我覺得……」，但猶豫一秒後再表示「沒有問題」。「李盈瑩答朱婷為何沒上場」，在微博旋即成為熱搜之一。

曾為里約奧運冠軍成員之一的惠若琪，為今場比賽擔任旁述，賽後她亦表示，球隊在逆風時，缺乏一名像朱婷那樣能凝聚大家的球員。種種指責都指向教練蔡斌，網民亦紛紛怒轟「下課」，要求他離職。

教練蔡斌賽後遭網民大肆批評。（微博圖片）

有趣的是，由於名字相近，奧運羽毛球男雙金牌得主蔡贇亦無辜成為被罵對象。他在微博自嘲地說除了羽毛球以外，其實自己最擅長的是排球，笑言「每次女排一輸球我就挨罵」。