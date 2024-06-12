世界女排聯賽香港站｜土耳其長人美女團輕取泰國　感受世一霸氣

2020東京奧運，土耳其女排在分組賽3：0輕取三屆金牌得主中國，震撼全球的不止懸殊賽果，還有土耳其長人美女團的高顏值。



她們八強負韓國止步後持續進步，去年接連首奪歐洲及女排聯賽冠軍，今次以世界第一身份來港出戰FIBA世界女排聯賽香港站，球場內外均盡顯「世一」霸氣。

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土耳其以「世一」身份來港出戰FIBA世界女排聯賽，球場內外均盡顯霸氣。（夏家朗攝）

古妮絲（Zehra Gunes) 受傷缺陣，土耳其在隊長鄧達（Eda Erdem Dundar）及主攻手芭拉甸（Hande Baladin）領軍下，以三盤25:17輕取泰國，芭拉甸扣殺頻頻得手，兩大新星華加絲（Melissa Vargas），卡拉吉（Ebrar Karakurt）亦不時施展過百公里強力大槌。

土耳其今次由主攻手芭拉甸負責領軍。（夏家朗攝）

土耳其不止在場內盡顯霸氣，賽後各地媒體聚集混合採訪區，一班主力球員對記者視若無睹，好不容易「撈到」芭拉甸，她被問兩三個問題已失去耐性，匆匆離去，場外同樣霸氣畢現，意大利籍主帥辛泰尼利（Daniele Santarelli）甚至沒有露面，

土耳其主將卡拉吉不時施展過百公里強力大槌。（夏家朗攝）

事實上土耳其今仗赢得不若想像中輕鬆，第三局初段泰國亦一度領前，芭拉甸指球隊已連戰4場，而且作出大量調動，派出不同球員落場，有點慢熱亦很正常，認為重點是球隊逐日逐日進步。

土耳其隊長鄧達施展霸氣扣殺。（夏家朗攝）

她認為，今仗勝出關鍵在於防守，辛泰尼利沒有受訪，場內工作人員卻指，「教練話今仗對泰國赢得不容易」。面對泰國，雙方實力有一定距離，不過辛泰尼利亦相當緊張，整場比賽都站在貼近場區的邊線旁，逐分逐分指導並送上鼓勵。

土耳其意大利籍主帥辛泰尼利（左一）比賽時狀甚肉緊，但賽後未有現身採訪區區。（吳慕兒攝）

巴黎奧運在即，他肉緊也是人之常情。畢竟三年前土耳其女排只是正在冒起當中，如今以「世一」和大熱門身份到巴黎力爭史上首金，壓力極為沉重，不想受到外界干擾也是能夠理解，只是她們浩浩蘯蘯的冷酷團隊，跟今次賽事的友好親切和熱情，有個相當強烈對比。

泰國隊整場賽事都在負隅頑抗。（夏家朗攝）

泰國隊非常友善，跟球迷自拍合照。（大會提供）