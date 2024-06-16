世界女排聯賽香港站｜巴西輕勝世一之戰　主教練首度訪港讚不絕口

世界女排聯賽香港站煞科日上演「世一之戰」，土耳其與巴西之間勝出一隊便可登上世界第一寶座。昨晚與中國隊激戰五局下遭逆轉的土耳其，不足24小時再出戰，體力明顯下滑，戰情一面倒，巴西女排直落三局輕取對手，在香港站4戰全勝兼坐穩界第一位置，同時成為世界女排聯賽（VNL）歷來首支初賽圈全勝的球隊。



世界女排聯賽香港站｜巴西隊長嘉比巨星魅力 攻守全能又親切友善讚好

VNL香港站前，土耳其女排以388.69分排名世界第一，巴西以382.13緊隨其後排第二，不料土耳其在香港站表現平平，大戰巴西前夕不敵中國，而巴西頭3戰全勝，排名逆轉。兩軍在紅館碰頭前，巴西以6分領先土耳其，取勝一方即可獲世界第一。

土耳其遭中國女排逆轉不足24小時，今仗再鬥巴西隊，得分重任同樣落在主攻華加絲（Melissa Vargas）身上，這名「重炮手」的2號位強攻開賽早段有甜頭，兩軍拉鋸至9：9，巴西及後適應土耳其的強攻戰術，華加絲接連扣殺被攔網，加上巴西女排4號位及快攻奏效，一口氣打出一輪9：2的攻勢。土耳其落後至12：20，接連3分失誤後，巴西隊以25：14先贏一局。

世界女排聯賽香港站｜巴西成為世界女排聯賽（VNL）歷來首支初賽圈全勝的球隊（廖雁雄攝）

巴西次局早段拉開至7：1領先，即使土耳其接連3球成功攔網，巴西兩名副攻泰爾莎及卡露爾快攻連番得手，加上多次攔住華加絲的強力扣殺，巴西一直保住優勢，局末連取7分，鞏固攻勢，巴西隊同樣以25：14再下一城。

土耳其第三局試圖挽回敗局，初段曾經稍為領先，巴西的主攻手安娜姬絲天娜的4號位強攻及接連發球直接得分，巴西取回優勢。縱然土耳其主力華加絲的強攻仍然有威脅，但第三局兩次發球失誤，又兩度被巴西的卡露爾成功攔網，土耳其後段僅3分落後，惜未能扳回一城，結果巴西女排以25：19奠定勝局，僅花59分鐘直落三局輕勝土耳其。

巴西女排除了在香港站四連勝，亦是在世界女排聯賽3站12場全勝，成為賽事歷來首支初賽圈全勝軍，同時以399.59分登上世界第一的位置。土耳其輸波被扣分，還被意大利趕過，以374.27分跌至第三位。

世界女排聯賽香港站｜巴西女排在香港站表現突出，四戰全勝。（廖雁雄攝）

土耳其今仗失誤高達22次，巴西隊只得10次，亦是今仗的勝負分野。巴西主教練古馬利斯賽後坦言沒有想過贏得如此輕鬆，同時大讚麾下打出接近完美的一仗。巴西女排創下12連勝、以「世一」姿態打入下星期在泰國的總決賽，以上佳績已成過去，「我們寫下歷史，我感到開心及自豪，但下周的總決賽是另一個比賽，我們要一步一步來。」

就算巴西女排創下佳績，但今年沒有比巴黎奧運更重要的賽事，古馬利斯指球隊在今次賽事展示衝金的能力，希望日後每場都發揮相同水準。

古馬利斯自2003年執教巴西女排，想不到20年來今次是首次領軍來到香港，這名69歲的教頭大讚香港，「香港是個好地方，由球場、氣氛、球迷、設施等都是頂級，以往曾經多次要求要來香港，想不到20年來如今才有機會，明年我們一定要再來。」

世界女排聯賽香港站｜巴西主教練古馬利斯揚言明年也要到香港。（趙子晉攝）

今仗交出8分的巴西隊長嘉比，繼續高飛低撲，攻守兼備，賽後繼續表現親民一面，對場外的球迷有求必應，嘉比直言來到香港站就像回到主場一樣，「（香港站）就像主場一樣，比起澳門站的氣氛更佳，充份感受到球迷的支持及愛，多得他們的支持才再四連勝，我嘗試用盡一切方式報答球迷們，多謝大家支持巴西女排。」