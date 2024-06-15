世界女排聯賽香港站｜郎平現身觀戰　李盈瑩無負中國女排12號重任

25：19、25：17、25：18，對於已經鎖定巴黎奧運資格的中國女排來說，今晚在世界女排聯賽香港站直落三局輕勝德國一戰，基本上沒什麼考驗，但大槌手李盈瑩能在低調現身紅館觀戰的前主帥郎平面前，以13分成為中國女排是役得分最高球員之一，這名「黃金左手」不但繼承得分重任，更開創了中國女排主攻線迎面貌，總算無負郎平當日賦予12號球衣的重任。

攝影：夏家朗



中國女排在香港站第二戰鬥德國隊。（夏家朗攝）

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世界女排聯賽香港站，今晚焦點在於場外，前主帥郎平現身紅館，同場還有她的姊姊郎洪，以及幾名前中國女排主將，包括孫玥、趙蕊蕊、魏秋月和惠若琪，甚至比正選六人更加星光熠熠。

中國女排傳奇郎平（藍色裇衫）今仗亦是座上客。（趙子晉攝）

趙蕊蕊同樣現身紅館。（趙子晉攝）

中國女排賽前已經穩獲巴黎奧運資格，放下心頭大石，今仗面對德國亦打得輕鬆。副攻袁心玥和大槌手李盈瑩同得13分，成為中國女排是役最高得分球員；由於袁心玥其中一分靠攔網取得，亦有兩分來自發球，單計扣球的話，李盈瑩以13分成為球隊「進攻王」。至於王牌主攻手朱婷，則有12分進帳。

中國隊清風送爽，球迷也看得如癡如醉。球場看台上出現不少支持中國隊的標語橫額，例如代表朱婷的2號及英文名牌子。當在場廣播叫出「中國隊」，球迷隨即以「加油」和應，氣氛熱烈。即使完場後已是晚上10時，場外仍有不少球迷守候，每當有中國隊球員步出，即使她們大都匆匆經過，球迷們都報以熱烈的歡呼聲。

中國女排鎖定巴黎奧運資格。（夏家朗攝）

今仗表現搶眼的李盈瑩來自黑龍江，身高1.92米，2018年1月首次代表中國女排出賽，經歷了同年的雅加達亞運和2023年的杭州亞運，以及三年前的東京奧運，今年24歲的她累積不少大賽經驗，尤其在朱婷近年狀態下滑的情況下，李盈瑩絕對是中國女排的「孭飛」大槌手。

李盈瑩今仗獨取13分，與袁心玥同得最高分。（夏家朗攝）

事實上，李盈瑩的冒起對中國女排也十分難得，因為她是一名左撇子。球隊過往並非沒有左手將，但丁霞是二傳手（她的二段攻擊也具威力），曾春蕾和楊方旭以致九十年代的崔詠梅，都是接應二傳，所以李盈瑩這名主攻線上的「黃金左手」，在中國女排史上實屬罕有。左手扣球的特點令她在二號位擁有極強得分能力，配合朱婷四號位強攻，令中國女排的進攻點有更多選擇。對德國一戰，李盈瑩便屢靠二號位大斜線取分，加上其後排能力亦強，成為中國女排「得分王」不無原因。

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李盈瑩在恩師郎平面前打出精彩一仗。（夏家朗攝）

對她來說，能在郎平面前打出身價，也是難得的事，因為她背負的12號球衣，正是「郎導」在李盈瑩初入國家隊時的精心安排。「中國女排12號歷史悠久」，郎平說的是八十年代初五連霸時期，她的拍檔張蓉芳正是12號，到上代大槌手惠若琪，也是郎平建議她穿12號的，如今李盈瑩上場，郎平也把12號的重任傳給她。「2013年我建議惠若琪選12號，我說這是個幸運的號碼。當惠若琪退休後，我希望把這個號碼傳給李盈瑩，令她成為一名優秀的主攻手，承傳中國女排的傳統。」

要成為一名全能的主攻手，李盈瑩或許還有漫漫長路，但今仗能在郎平面前打場好波，也是巴黎奧運前的一支強心針，需知道，向來點石成金的「郎導」，一直很少看錯人。

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朱婷今場有12分進帳。（夏家朗攝）

中國女排球迷為偶像打氣。（夏家朗攝）

女排世界排名（截至6月14日）



1. 土耳其*，392.17分

2. 巴西*，389.93分

3. 波蘭*，366.17分

4. 意大利，364.69分（未獲資格最高排名的球隊）

5. 美國*，356.08分

6. 中國，329.55分（亞洲第一）

7. 日本，322.94分（未獲資格最高排名的球隊）

8. 塞爾維亞*，299.73分

9. 荷蘭，293.03分（未獲資格最高排名的球隊）

10. 加拿大，290.24分

11. 多明尼加共和國*，270.74分



*已取奧運資格



巴黎奧運資格解說：

世界女排聯賽香港站是奧運積分周期結束前最後一站，中國隊與主要競爭對手日本在今站前仍未鎖定奧運入場券。兩軍今星期分途出擊，日本隊在主場福岡站出戰，周四（13日）對加拿大，連取兩局後被對手逆轉，以局數2：3不敵加拿大。日本今場告負後被扣7.69分，以322.94分跌至世界排名第7，中國女排則以329.55分重返第6位。

根據奧運資格賽制，中國女排除透過「亞洲第一」的位置晉級，同樣可以未獲得奧運資格最高排名的3隊球隊。以現時世界排名來說，中國女排不被加拿大超越即可晉級，加拿大在福岡站直落三局不敵荷蘭，加上中國輕取德國隊，如今鎖定巴黎奧運的入場券。

