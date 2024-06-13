世界女排聯賽香港站｜波蘭隊長親解進步神速奧秘　12年終圓奧運夢

FIBA世界女排聯賽（VNL）香港站次日壓軸大戰，由巴西大戰波蘭。近年巴西女排起起伏伏，霸氣不及全盛期，波蘭是過去兩年冒起得最快的球隊，世界排名緊隨次席的巴西之後排第三，實力相當接近。

巴西女排在香港球迷眾多，在紅館出戰近乎擁有主場之利，即使首局被波蘭以25：22先拔頭籌，接下來巴西以25：17、25：17、25：16連贏三局反勝。一場勝負，波蘭隊長禾絲（Joanna Wolosz）視為學習機會，更重要的是，一個月後終可一圓等待長達12年的奧運夢。



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世界女排聯賽香港站｜波蘭隊是過去兩年冒起得最快的球隊，世界排名緊隨次席的巴西之後排第三。（夏家朗攝）

波蘭女排2008年後首次再戰奧運

波蘭男排基本上長居世界前列，女排曾在1950至60年代風光一時，獲得1964、1968兩屆奧運銅牌，之後便長期沉淪，連續9屆缺席奧運，到2008年北京奧運才能再次入圍。那屆奧運12隊參賽，分成兩個小組，每組6隊，分組頭4名均可晉身8強，跟古巴、美國、中國、日本和委內瑞拉同組的波蘭只得第五，分組賽出局。那一屆的冠軍正是剛剛在香港擊敗她們的巴西。

2010年晉身國家隊的禾絲，遇上波蘭女排另一個低潮時期，2012、2016、2020三屆奧運均無緣，今年她已經34歲了，巴黎或是她的最後機會，「巴黎奧運外圍賽實在瘋狂，對歐洲球隊來說，晉身奧運肯定是最困難的事情，我個人已經試過4次，今次我終於可以去奧運，到時肯定會很興奮。」

世界女排聯賽香港站｜波蘭隊長禾絲受訪時大談奧運夢。（大會提供）

波蘭突飛猛進的奧秘

波蘭女排近年冒起得相當快，世界女排聯賽（VNL）成立後最初4季，她們有3季初賽圈止步，去年第二度入決賽圈便獲得季軍，首次踏上頒獎台。今季在VNL初賽圈延續強勢，頭8仗全勝，直到今仗負巴西才首度落敗，暫列次席，目前位居世界排名第三。過往她們在VNL的前身世界女排大獎賽，長年只是陪跑份子，14次參賽，只得2007年、2010年兩次入決賽圈，兩次都是得第六名，也就是在決賽圈包尾，更可反映她們的進步幅度如何地大。

到底是什麼原因，令波蘭女排近年表現突飛猛進？今年3月陣中主將歌妮陸（Agnieszka Korneluk）接受VNL官網訪問提到，一大原因是教練利拿華連尼（Stefano Lavarini），今次隊長禾絲也稱，「拿華連尼教練給予我們很大信心，能跟他共事實在很榮幸，我們從中進步良多。」她同時提到正面心理效應的影響，「當你贏得一點什麼，團隊氣氛很好，工作時效果便更理想，再持續進步。」

世界女排聯賽香港站｜意大利籍教練拿華連尼，被公認為波蘭近年進步神速的原因。（夏家朗攝）

拿華連尼教練來自意大利，45歲的他少年時期已開始在家鄉球隊擔任助教，至今已擁有近30年執教經驗，他曾在2019至2021年期間擔任韓國女排技術顧問，他在2022年起執教波蘭女排，時間點正好與球隊極速進步時期雷同。

他一把大鬍子與略胖身型，在波蘭隊職球員之中相當突出，大部分時間他都神情嚴肅，或是凝眉苦思，比賽期間，他長期拿着戰術板站在球場貼近邊線旁邊，隨時向在場球員提供即時指導。

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波蘭今仗即使落敗，年僅23歲的主攻手施迪錫（Magdalena Stysiak）表現相當搶眼，她獲得全隊最高18分。（夏家朗攝）

波蘭今仗即使落敗，年僅23歲的主攻手施迪錫（Magdalena Stysiak）表現相當搶眼，她獲得全隊最高18分，14分來自進攻，攔網也有3分，另一分來自發球直接得分。身高達2.03米而且樣子標緻，輕易成為波蘭陣中焦點，她亦是今屆賽事隊中得分王，今仗所見仍有一些大意失誤，如果持續改進的話，隨時榮升新一代女排巨星。

禾絲亦認為，波蘭隊尚有很多需要學習和改進的地方，她承認，「我們已達到高水平，惟仍需要持續努力，將水平穩定地維持下去。」正如今仗不敵巴西，禾絲說是「寶貴一課」。對於期待多年的奧運，她表示球隊屆時會盡力發揮，期望走得「愈遠愈好」。