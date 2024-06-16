世界女排聯賽香港站｜王媛媛聯手袁心玥　中國女排反勝土耳其

周末晚上，中國女排在紅館過了緊張刺激的一夜。

世界女排聯賽香港站，中國女排面對世界第一的土耳其，儘管前兩場正選披甲的朱婷因腰部不適避戰，但副攻手王媛媛在關鍵時刻挺身而出，有賴張常寧穩定的一傳，與另一副攻袁心玥合力打出中國女排快速多變的傳統，終在落後兩局下，以局數3：2反勝「世一」土耳其，送給香港球迷一場精彩的逆轉勝。

攝影：夏家朗



中國星期六晚在紅館出戰，氣氛更熾熱。（夏家朗攝）

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香港站兩連勝的中國女排迎戰世界第一的土耳其，賽前消息指朱婷戰畢德國一仗後，腰部肌肉不適，今仗先列後備，21歲小將吳夢潔取而代之擔任正選，與「黃金左手」李盈瑩肩負主攻重責。

然而吳夢潔進攻不夠勇銳，一傳亦不穩定，中國女排無法靠一傳上網製造具威脅的攻勢，面對高大且力強量的土耳其，打得非常吃力，特別是對方的古巴入籍兵華加絲，扣球力量連番令現場觀眾譁然，即使經驗老到的張常寧第二局入替，中國隊仍以21：25及17：25連輸兩局。

吳夢潔的一傳是缺口，15次接發球僅得4次成功，更有3次失誤，其餘8次亦不到位。即使朱婷今仗避戰，穿上風褸的她在場邊不斷向吳夢潔教路，希望協助師妹改進。

朱婷因腰有不適而避戰。（夏家朗攝）

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吳夢潔兩局後被換出，朱婷在場邊不斷向師妹教路。（趙子晉攝）

張常寧今場雖然只得7分進帳，但一傳成功率達到45.83%，對中國女排極為關鍵。不容再失的第三局，中國女排開局連取5分，其後曾領先14：8；土耳其全力反撲，一度收窄至3分距離，幸好張常寧關鍵時刻沒有手軟，中國隊以25：21扳回一城，紅館氣氛陷入瘋狂。

第四局要麼追平要麼落敗，26歲的副攻手王媛媛於關鍵時刻在網前接連快打連取3分，助中國隊以25：23勝出第四局拉鋸戰，雙方以第五局決勝。

張常寧入替後改善一傳，同時令中國女排可以打回慣常的戰術。（夏家朗攝）

王媛媛（7號）今仗有多次關鍵得分，當中決勝局的攔網及快攻更為重要。（夏家朗攝）

土耳其攻勢依賴兩大主將華加絲與卡拉古，然而兩人戰至第五局體力下滑，反觀中國女排愈戰愈勇，王媛媛在這局挺身而出，既扣球得分，在網前亦攔下土耳其的重扣，甚至假動作掩護李盈瑩強攻，拉散土耳其攔網，亦「黃金左手」得分，中國隊最終以15：13贏得決勝局，局數反勝3：2。

王媛媛今仗取得全隊第二高的17分，當中3分來自攔網，加上李盈瑩的25分及袁心玥的11分，剛好彌補朱婷缺陣中的火力空缺。值得一提是，今仗也是王媛媛出戰今年世界女排聯賽以來得分第二高的賽事，僅次她面對塞爾維亞一役取得的19分。

中國女排在香港站煞科戰將鬥波蘭，無論勝負，中國隊同時鎖定世界女排總決賽的席位。

中國激戰五局反勝土耳其。（夏家朗攝）