美斯率阿根廷力爭衛冕美洲盃　留意兩大新星　即睇直播賽程、名單

36歲的球王美斯（Lionel Messi，另譯梅西）將帶領阿根廷國家隊出戰美洲國家盃2024，力爭衛冕。阿根廷被列入美洲盃A組，首場美洲盃分組賽面對加拿大，在香港時間6月21日早上8時開賽，由HOY 76台免費直播。在教練史卡朗尼領軍下，阿根廷沿用一班世界盃冠軍功臣為骨幹，迪馬利亞、達米安馬天尼斯、拿達路馬天尼斯及祖利安艾華利斯等皆有入選。



美斯將帶領阿根廷出戰美洲盃。（路透社）

美斯美洲盃前友賽梅開二度

現效美職聯國際邁亞密的美斯繼續以隊長身分帶領阿根廷，他在日前友賽危地馬拉梅開二度兼交出助攻，領球隊大勝4：1，狀態不俗。美斯表明不會參加巴黎奧運，今夏專注美洲盃一項大賽。

阿根廷訓練。（路透社 ）

阿根廷以世界盃冠軍功臣為骨幹

在今次美洲盃26人大軍中，史卡朗尼選了大部分世界盃功臣，包括世界盃金手套獎得主達米安馬天尼斯、後衛利辛度馬天尼斯、奧達文迪、中場安素費南迪斯、迪馬利亞、迪保羅、阿歷斯麥亞里士打、前鋒拿達路馬天尼斯及祖利安艾華利斯。

阿根廷主帥史卡朗尼。（路透社）

阿根廷美洲盃26人大軍名單：

門將：【1】法蘭高艾馬尼（Franco Armani）、【12】魯利（Gerónimo Rulli）、【23】達米安馬天尼斯（Emiliano Martínez）



後衛：【2】馬天尼斯古阿達（Lucas Martínez Quarta）、【3】達利亞費高（Nicolás Tagliafico）、【4】干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）、【6】謝文比薛拿（Germán Pezzella）、【8】馬高斯阿古拿（Marcos Acuña）、【13】基斯甸羅美路（Cristian Romero）、【19】奧達文迪（Nicolás Otamendi）、【25】利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）、【26】拿侯爾盧斯路（Nahuel Molina）



中場：【5】里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）、【7】迪保羅（Rodrigo De Paul）、【14】艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）、【16】盧施素（Giovani Lo Celso）、【18】古度洛迪古斯（Guido Rodríguez）、【20】阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、【24】安素費南迪斯（Enzo Fernández）



前鋒：【9】祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）、【10】美斯（Lionel Messi (captain)）、【11】迪馬利亞（Ángel Di María）、【15】尼高拉斯干沙利斯（Nicolás González）、【17】阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）、【21】卡邦尼（Valentín Carboni）、【22】拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）



蒙沙的卡邦尼。（Getty Images）

阿根廷陣中有兩顆新星，分別是蒙沙前鋒卡邦尼（Valentín Carboni）及曼聯前鋒加拿祖（Alejandro Garnacho），兩人同樣19歲。卡邦尼出自國際米蘭青年軍，去年夏天被外借至蒙沙。他曾代表意大利小國腳，後來選擇阿根廷，兩年前有入選世界盃初選名單，但落後26人。去年，他為阿根廷出戰U20世界盃，有1個入球。加拿祖在曼聯青訓出身，擅踢翼鋒，過去球季取代拉舒福特，成為曼聯左翼正選。

曼聯的加拿祖。（Getty Images）

阿根廷被編入A組，首場分組賽是揭幕戰對加拿大，之後會對智利及秘魯。HOY TV將會由6月21日至7月15日一場不漏免費直播32場美洲盃比賽，球迷可以透過HOY 77台、76台以及HOY APP直播台免費收看阿根廷的美洲盃直播賽事，其中對加拿大一戰由76台直播。

阿根廷美洲盃分組賽賽程（以下為香港時間）：

6月21日（星期五）早上8時 A組 阿根廷vs加拿大

6月26日（星期三）早上9時 A組 智利vs阿根廷

6月30日（星期日）早上8時 A組 阿根廷vs秘魯

