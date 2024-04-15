利華古遜德甲封王｜進攻核心華迪斯　獲阿朗素讚「有美斯特質」

利華古遜德甲封王前，球迷及媒體大多目光都聚焦在教頭沙比阿朗素身上。他的到來讓這支球隊脫胎換骨，由一支降班球隊搖身一變，至今季五大聯賽唯一一支不敗之師。

該名西班牙名宿教鞭之下，有一名球員絕不能被忽視——進攻中場科利安華迪斯（Florian Wirtz）。他未必是「藥廠」裏數據最亮麗之人，但肯定是球隊絕對核心。



華迪斯最近在代表德國對法國的友誼賽中，僅7秒便攻破對方大門。（Getty Images）

不少人對華迪斯的第一印象，可能是早前德國以2：0擊敗法國的友誼賽中，他僅用7秒便射破對方大門。要不是同一天奧地利的巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）只用6秒，華迪斯便是國際賽最快入球紀錄保持者。

然而為什麼年僅20歲的華迪斯，已是德國國家隊正選？這不得不提到他今季在利華古遜的出色表現。

年少成名 獲讚科隆近30年最佳中場

17歲加入利華古遜青年軍之前，華迪斯曾在科隆青訓效力10年，並在離隊前被《科隆快報》形容是「球會近30年來最好的中場球員」。

華迪斯曾被《科隆快報》形容是球會30年來最佳中場球員。（Getty Images）

他出身足球世家，父親是德國一間小球會的主席，華迪斯加入科隆前也曾是該球會青年軍一員；他胞姊Juliane亦是職業足球員，入選過德國青年隊，也同樣為利華古遜效力，不過在去年夏天離隊。

《科隆快報》對他的讚美，曾令不少人質疑是否過於誇張，但華迪斯很快便以表現證明自己。Goal.com在2022年3月曾評選出足壇50名最佳新星，當時華迪斯排名第2，僅次於比寧咸；今年他再以主力身份幫助利華古遜保持各項賽事不敗，打破德國紀錄，便是最好證明。

華迪斯今季以主力身份，助利華古遜劍指隊史首個德甲冠軍。（Getty Images）

沙比治下進攻核心

利華古遜今季由華迪斯擔任左進攻中場，目前28場聯賽均有披甲，當中只後備上陣2次，無疑是球隊絕對主力。各項賽事39場14入球18助攻的數據，也不算辜負《科隆快報》對他的誇獎。

在沙比阿朗素帶領下，利華古遜今季的戰術體系是先慢後快，未必有太多反擊機會，而負責率領球隊撕破對方防線的人，便是華迪斯。他在隊中擁有極大自由度，進攻時能隨意走位，而且能大膽傳出較冒險的傳球。據Fbref數據，華迪斯今季聯賽共成功傳出23次直線，且有80次將球傳入禁區，兩項數據均為德甲最多。

沙比阿朗素重用具有進攻才華的華迪斯，並給予他極大自由度。（Getty Images）

論助攻及製造機會，華迪斯在隊中僅次於左翼衛基莫度；不過直線是利華古遜製造攻勢的主要手段之一，12月時德甲官網曾統計過，「藥廠」今季有64%入球來自中路，他對利華古遜進攻的作用性可見一斑。

沙比阿朗素：他有美斯特質

華迪斯曾表示美斯是他的偶像，小時候擁有的第一件球衣便是美斯的。去年沙比阿朗素稱讚華迪斯時，便曾用美斯作比喻：「球場上有『好球員』及『似乎很好的球員』，後者表現看似不錯，但不一定有效率。為什麼美斯如此出色？因為他知道如何及何時作簡單傳球。他說：『你的位置更好嗎？那我傳球給你！』他不總是有最華麗的表現，但總是最佳、最明智。華迪斯便是如此，這是他出色的原因。」

不少媒體將他拿來與同樣年少成名的夏維斯比較，後者同樣是從利華古遜出道成為職業球員。前德國及拜仁隊長馬圖斯（Lothar Matthäus）便曾稱讚華迪斯才華橫溢，「他將成為第二個夏維斯」。

華迪斯之前常被拿來與夏維斯（左）比較。（Getty Images）

仍在青年軍時，華迪斯承認曾參考過夏維斯的踢法，但現在這名只有20歲的新星已然閃耀歐洲，他的目標相信不再是成為下一個夏維斯。transfermarkt估計他目前身價為1.1億歐元，不少大球會已對他表露出興趣，或許在不遠的將來，我們將能看到這名天才中場穿上豪門球衣，在球場上繼續為我們展示他的進攻才華。