年度最高收入運動員榜　C朗拿度憑極高波糧居首　美斯躋身三甲

撰文：顏銘輝
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美國財經雜誌《福布斯》公布運動員年度收入排行榜，葡萄牙足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）以2.6億美元位於榜首，在前十名當中，有5人是足球員。西班牙高爾夫球拉咸（Jon Rahm）以2.18億美元排次席。

在過去12個月，估計C朗收入2.6億美元，這是他職業生涯第四次成為年度收入最高的運動員。《福布斯》估計，C朗與沙特球會艾納斯的合約為他帶來2億美元收入；作為體壇最具知名度的運動員之一，估計C朗在Nike等代言合約中賺得6000萬美元。

世上收入最高的50位運動員，過去12個月總收入達38.8億美元，比去年的34.4億美元增長13%。他們總收入增加主要來自中東資金，令到他們場內收入大增，C朗、尼馬、賓施馬及沙迪奧文尼等因此獲益。《福布斯》表示，這50位運動員的場外收入總共為9.36億美元，比去年的10.8億下降13%。

在前10名運動員中，足球佔半壁江山，包括排榜首的C朗、第三位的美斯、第六的基利安麥巴比、第七的尼馬及第八的賓施馬。在前50名中，有19名NBA球員上榜，排第二的是11人的NFL，之後是8人的英式足球。

美斯排名第三位。（Getty Images）

《福布斯》運動員年度收入榜前十名

1. C朗（Cristiano Ronaldo）：2.6億美元（2億場內收入、6000萬場外收入）

2. 拉咸（Jon Rahm）：2.18億美元（1.98億場內收入、2000萬場外收入）

3. 美斯（Lionel Messi）：1.35億美元（6500萬場內收入、7000萬場外收入）

4. 勒邦占士（LeBron James）：1.282億美元（4820萬場內收入、8000萬場外收入）

5. 艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）：1.11億美元（4600萬場內收入、6500萬場外收入）

6. 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）：1.10億美元（9000萬場內收入、2000萬場外收入）

7. 尼馬（Neymar）：1.08億美元（9000萬場內收入、2800萬場外收入）

8. 賓施馬（Karim Benzema）：1.06億美元（1億場內收入、600萬場外收入）

9. 居里（Stephen Curry）：1.02億美元（5200萬場內收入、5000萬場外收入）

10. 拉馬積遜（Lamar Jackson）：1.005億美元（9850萬場內收入、200萬場外收入）

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