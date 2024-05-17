年度最高收入運動員榜 C朗拿度憑極高波糧居首 美斯躋身三甲
美國財經雜誌《福布斯》公布運動員年度收入排行榜，葡萄牙足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）以2.6億美元位於榜首，在前十名當中，有5人是足球員。西班牙高爾夫球拉咸（Jon Rahm）以2.18億美元排次席。
在過去12個月，估計C朗收入2.6億美元，這是他職業生涯第四次成為年度收入最高的運動員。《福布斯》估計，C朗與沙特球會艾納斯的合約為他帶來2億美元收入；作為體壇最具知名度的運動員之一，估計C朗在Nike等代言合約中賺得6000萬美元。
世上收入最高的50位運動員，過去12個月總收入達38.8億美元，比去年的34.4億美元增長13%。他們總收入增加主要來自中東資金，令到他們場內收入大增，C朗、尼馬、賓施馬及沙迪奧文尼等因此獲益。《福布斯》表示，這50位運動員的場外收入總共為9.36億美元，比去年的10.8億下降13%。
在前10名運動員中，足球佔半壁江山，包括排榜首的C朗、第三位的美斯、第六的基利安麥巴比、第七的尼馬及第八的賓施馬。在前50名中，有19名NBA球員上榜，排第二的是11人的NFL，之後是8人的英式足球。
《福布斯》運動員年度收入榜前十名
1. C朗（Cristiano Ronaldo）：2.6億美元（2億場內收入、6000萬場外收入）
2. 拉咸（Jon Rahm）：2.18億美元（1.98億場內收入、2000萬場外收入）
3. 美斯（Lionel Messi）：1.35億美元（6500萬場內收入、7000萬場外收入）
4. 勒邦占士（LeBron James）：1.282億美元（4820萬場內收入、8000萬場外收入）
5. 艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）：1.11億美元（4600萬場內收入、6500萬場外收入）
6. 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）：1.10億美元（9000萬場內收入、2000萬場外收入）
7. 尼馬（Neymar）：1.08億美元（9000萬場內收入、2800萬場外收入）
8. 賓施馬（Karim Benzema）：1.06億美元（1億場內收入、600萬場外收入）
9. 居里（Stephen Curry）：1.02億美元（5200萬場內收入、5000萬場外收入）
10. 拉馬積遜（Lamar Jackson）：1.005億美元（9850萬場內收入、200萬場外收入）