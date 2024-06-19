歐國盃｜馬天尼斯排零防中怪陣　名將之子干斯卡奧拯救葡萄牙

葡萄牙在歐國盃F組驚險地全取3分，靠名將之後法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）在補時2分鐘建奇功，以2：1反勝捷克。葡萄牙主帥馬天尼斯今仗排出零防中怪陣，並將後衛祖奧簡斯路推上中場，效果欠佳，上半場無法攻破捷克的密集防線，換邊後更先失守。

幸好，葡萄牙換人變陣見效，由兩位後備兵合力炮製奠勝入球。雖然旗開得勝，但馬天尼斯需要重新評估中場排陣，包括貝拿度施華及般奴費南迪斯出現葡國版「雙特問題」，兩人皆踢不出球會水準，另外還要考慮祖奧簡斯路、達洛治及紐奴文迪斯3位閘位球員應否同時踢正選。



當見到葡萄牙教練馬天尼斯的正選陣容，可能不少捱夜睇波的球迷都精神一振，心想「搞乜呀」，他排出一套3-5-2陣式，盡出祖奧簡斯路、達洛治及紐奴文迪斯3名閘位球員，簡斯路壓得最前踢左翼衛，紐奴文迪斯就踢左中堅，而達洛治就負責右路防守。更令人意想不到的是，他有防中祖奧包連夏不用，派了3位偏重進攻的中場球員，貝拿度施華、域天拿及般奴費南迪斯齊擔正。

奇陣沒有奇效，面對故意縮後打密集防守的捷克，葡萄牙一籌莫展，未能靠重心左路突破打破僵局。簡斯路表現低迷，拉菲爾利亞奧時常單打獨鬥，般奴費南迪斯如防中常常回後要波，貝拿度施華也踢得不舒服。數表現最好的是域天拿，攻守兼備，更勝另外兩位中場老大哥，這位巴黎聖日耳門球星賽後被選為最佳球員。感覺葡萄牙中前場太多喜歡控球用波的球員，缺少肯跑肯接應的工兵。

在下半場中段，捷克製造到今場第一次中目標埋門，盧卡斯普禾特在62分鐘遠射得手，令葡萄牙落後0：1。馬天尼斯意識到怪陣無效，不能不變，以中堅干卡路恩拿斯奧入替達洛治，放棄三閘陣，並派上把握力更佳的迪奧高祖達代替利亞奧。葡萄牙靠紐奴文迪斯的頭槌令到對方球員擺烏龍，在69分鐘追成平手。88分鐘，祖達射入，但C朗越位在先，入球無效。

馬天尼斯在完場前連換3人，放手一搏，終於見效，兩位後備兵製造了致勝一球，柏度尼圖左路傳中，捷克球員未能解圍，法蘭斯高干斯卡奧門前射入，在92分鐘幫葡萄牙攻入超前一球，最終以2：1取勝。21歲的法蘭斯高干斯卡奧是名將干斯卡奧（Sérgio Conceição）的兒子，干斯卡奧的經典之作是2000年歐國盃，對德國大演帽子戲法，24年後的今日，他的兒子射入首個國際賽入球，為葡萄牙絕殺取勝。