歐國盃｜C朗6屆上陣創歷史　 葡萄牙2：1絕殺捷克

歐洲國家盃周二（6月18日）舉行F組賽事，奪冠熱門葡萄牙以2：1擊敗黑馬捷克。葡萄牙隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今場亦有上陣，成為史上首位出戰6屆歐國盃球員。同組土耳其於稍早時間以3：1勝格魯吉亞，與葡萄牙暫居小組第一、二名。



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賽事在德國萊比錫（Leipzig）舉行，C朗從抵步已備受注目。當他現身下榻酒店時，已有數百名球迷尖叫歡迎。在今場賽事中，現年39歲的C朗拿度仍為葡萄牙核心，多次攻門惜未能取得入球。葡萄牙中堅比比（Pepe）以41歲113天，成為歐國盃史上最年長上陣球員。

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兩軍在上半場互交白卷。首個入球出現在下半場62分鐘，由盧卡斯普禾特（Lukas Provod）為捷克打開紀錄。於69分鐘，捷克門將史坦尼克（Jindrich Stanek）救出紐奴文迪斯（Nuno Mendes）的頭搥，但擊中羅賓夏蘭歷（Robin Hranac）反彈自家龍門，一記烏龍球助葡萄牙扳平。 迪奧高祖達（Diogo Jota）於87分鐘入球，但VAR裁定C朗越位無效。至補時2分鐘，後備上陣的法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceição）建功，令葡萄牙勝出賽事。