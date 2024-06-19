歐國盃熱話︱英格蘭神秘飲料惹禁藥疑雲　謎底揭開有一奇效

歐國盃英格蘭首場分組賽對塞爾維亞一仗尚有餘波，英軍守將捷比亞在比賽期間抽筋，接着到場邊拉筋，期間被眼利網民看到他在服用一款「神秘飲料」，有人宣稱「捷比亞公然服禁藥」。

其實這「神秘飲料」並非什麼禁藥，而是近年在體育界愈來愈受歡迎的酸黃瓜汁（pickle juice），它有一大功效，不過英格蘭賽前記者會上，效力曼聯的小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）相當抗拒，揚言「我無飲過，亦不會試」。



網民紛指：「電視直播下服禁藥」

捷比亞抽筋後，走到場邊廣告板拉筋，英格蘭軍醫給他兩袋小物，他逐一吞下。之後捷比亞順利踢至完場，助英格蘭保住1：0勝果，全取3分。網民紛紛對捷比亞短時間內從抽筋狀況下恢復過來，覺得不可思議，宣稱他「電視直播下服禁藥」，另有人指：「捷比亞在電視直播中斷正，英格蘭應被取消資格。」

這些指控皆為失實，軍醫給捷比亞的兩包飲料，一包是酸黃瓜汁，另一包是被稱為「能量炸彈」的高卡路里飲料。

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歐國盃︱英軍守將捷比亞在比賽期間抽筋。（Getty Images）

英格蘭2024歐國盃「秘密武器」

英格蘭陣營為今屆歐國盃預備了大量酸黃瓜汁，成為球隊一大「秘密武器」。然而酸黃瓜汁本身其實並無什麼神秘感可言，它的一大功效，就是有助舒緩抽筋，被指服用後停止抽筋的功效「較飲水快40%」。

酸黃瓜汁近年愈來愈各種運動選手歡迎，從2017年起澳洲的欖球、澳式足球、板球等賽場，均不時可看到運動員在喝，之後職業網球壇亦愈來愈常見，美國的非種子球手迪亞科（Frances Tiafoe）便曾在2019年歸功酸黃瓜汁助他打進澳網8強，俄羅斯球手麥維迪夫（Daniil Medvedev）是另一位捧場客，在同屆澳網起一直飲用酸黃瓜汁，新世代球王艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）也曾在賽場上服用它。

酸黃瓜汁在足球界暫時不算常見，但早在2019年當時效力阿仙奴的盧卡斯托拉拿，已曾在對車路士一仗拿着一支酸黃瓜汁。

酸黃瓜汁近年愈來愈各種運動選手歡迎。（Getty Images）

出名難飲 曼聯小將明言不會試

曾飲用的運動員一致認為酸黃瓜汁相當難飲，對抽筋方面卻有奇效，英國廣播公司（BBC）曾訪問雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）運動營養及體育新陳代謝高級講師蘭楚達斯（Mayur Ranchordas）博士，他曾在英超足球員和職業單車手身上測試，發現效果相當強大。

他表示，酸黃瓜汁含有鈉、鉀和醋，「明顯地，結論就是它取代在像澳網那樣的濕熱環境下進行運動時流失的鈉和鹽，以防止抽筋。不過它真正發揮作用的過程，其實是它觸發口部的反射動作，向大腦傳送訊息去停止抽筋，因此它是在正在抽筋時飲用的」。蘭楚達斯博士指出，酸黃瓜汁停止抽筋的效用，較飲水快40%。

曼聯的中場小將高比馬恩奴揚言無意試飲酸黃瓜汁。（Getty Images）

英格蘭今屆第二場分組賽會對丹麥，球隊派出效力曼聯的中場小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）受訪，酸黃瓜汁在英國成為話題，當被問及他會否效法隊友飲用防止抽筋，馬恩奴回應，「我未試過酸黃瓜汁，我不知道它是用來治療抽筋的」，並笑稱「我不準備去試！」