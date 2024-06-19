歐國盃現場隨筆．法國Vs奧地利｜我在杜爾塞多夫遇見劉舜文

6月17日法國對奧地利的D組賽事，在我的「根據地」杜爾塞多夫舉行，我在傳媒中心碰見了老友、NowTV特派員劉舜文一夥人，他們在慕尼黑觀賞揭幕戰後，同樣飛過來杜爾塞多夫落腳，就是貪圖這裏去多蒙特、科隆及蓋爾森基興都十分方便，分組賽階段可以每天都有賽事採訪。

大家都知舜文是超級德國死忠，所以我也很好奇他今次來「鄉下」採訪有何感受。



劉舜文是德國死忠，難怪今次來德國現場直擊歐國盃，非常興奮。（作者提供）

「當然是超級興奮啦！尤其揭幕戰德國5：1大勝（蘇格蘭），表現好好。那晚其實我們工作完，凌晨兩點才回到酒店，明明本身已非常疲累，但依然眼光光，因為真的好興奮。」舜文來了德國8次，曾經有次是跟其他傳媒來做德甲的前瞻報道，而參與這樣的國際大賽，他也是第一次，難怪他如斯興奮。

我之前寫了去蓋爾森基興看英格蘭經歷，跟他談到德國的交通狀況，滿以為他來過多次，應該比我應付自如，豈料他也說：「德國的鐵路本身都多問題，但今次大賽，就更多問題。我雖然來過幾次，但也撞了不少板，例如因為封路所以要兜路，又例如原本預算輕軌只需搭15分鐘，結果種種狀況令車程變了45分鐘，於是錯過了火車，最終要搭的士，諸如此類都有發生。」幸而，其他賽事安排都還好，他們的採訪工作尚算順利。

電視上看劉舜文談吐輕鬆流暢，鏡頭後，其實他一有時間便會「背對白」，態度十分專業。（作者提供）

說起蓋爾森基興（Gelsenkirchen），就是舜文愛隊史浩克04的所在地，他同樣有去看英格蘭的賽事，所以對他來說亦是再一次的朝聖之旅。我其實一直沒深究為何他會喜歡史浩克04，這次終於可以親口問一問，「我本身都是睇英超、意甲那些，後來工作關係就多評述德甲賽事，慢慢就愛上這個聯賽及國家。」

「至於史浩克04，因為有一屆他們差不多拿到德甲冠軍，聯賽與拜仁慕尼黑鬥到最尾一場，史浩克這邊廂贏波，而拜仁對漢堡卻一直落後，史浩克球迷一度收到誤傳對面完場，便興奮慶祝，豈料原來是流料，拜仁更奇蹟地在補時攻入扳平一球，也令史浩克球迷由因勝利喜悅而哭，到因痛失錦標而哭」，舜文就在這個瞬間入了坑。

我對這一支史浩克04也有點印象，前鋒是丹麥的辛特（Ebbe Sand），中場有老將慕拿（Andreas Möller）壓陣，回來看看維基，原來那是2001/02年球季，辛特還以22球榮膺聯賽神射手；爬完維基後，更吃驚舜文對那場比賽細節記得如此鉅細無遺。

《胡蘇撰文．歐國盃「沒人氣四國」系列》

劉舜文等了差不多兩個小時，才等到查洛保雲接受採訪，讓他問到一條問題。（劉舜文提供）

不過，今次他採訪的畢竟不是德甲，而是歐國盃，我問他暫時幾天最難忘的採訪經歷是什麼，他便提到英格蘭對塞爾維亞賽後到混合採訪區等兩軍球員的經歷，「塞爾維亞球員輸波當然無乜心機接受訪問，英格蘭雖然贏波但表現一般，所以大多婉拒受訪，等了幾乎兩個小時，查洛保雲竟然走了出來，我跟其他行家自然圍着他追訪，但大家都在問他對比寧咸表現的看法，於是我趁他走開後，再追上去，成功爭取問到一條問題，等咗咁耐，終於有收穫！」

行文至此，幾支強隊都已亮相，舜文的愛隊德國表現「對辦」，他當然睇好德國入到決賽，那麼他認為對手會是哪隊呢？「英格蘭吧（我：第一場踢得麻麻喎）。大賽第一場不能作準的。」咁又係，阿根廷第一場輸波都贏世界盃啦。不過，他也承認，因為掛住採訪、工作等，其實很難專心睇波，譬如他去混合採訪區那天，就早在比賽到70分鐘便去霸位。

那麼，如果要他選，想來德國做現場直擊，還是在香港做直播評述呢？原來真的只有小朋友才要選擇，「我好貪心，兩樣都要，其實過幾天我便回港，到時就可以講波了」，說着，他又要跟團隊去拍攝下一個片段，但他不忘推介說，如果會去多蒙特看比賽，不妨早點到當地的足球博物館，非常值得參觀。果然是非常投入的德國通。

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