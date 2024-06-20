歐國盃｜根度簡獻一傳一射回應爭議　拿高士文：德國要對他更信任

今屆歐洲國家盃東道主德國，兩球淨勝匈牙利，提早晉身16強。根度簡（İlkay Gündoğan）從紐亞身上取得隊長臂章，同時取代湯馬士梅拿擔任正選，以上決定惹來不少爭議，但這名33歲巴塞隆拿中場以表現說話，中路多次入楔為球隊製造機會，並貢獻一傳一射，領軍取得兩連勝。



歐國盃｜卻奧斯99%傳球成功率 大師級表現助德國寫歷史新紀錄

德國在揭幕戰大勝蘇格蘭5：1，匈牙利今仗做足功課，先做好防務，兩邊翼衛回防，減少科利安華迪斯及穆斯亞拿的空間，同時減低兩閘助攻的威脅，加上匈牙利中路屯重兵，卻奧斯難以找到空位傳送。面對嚴密佈防，穆斯亞拿移近卻奧斯接應，更多以個人能力突破，加上根度簡上前入楔，嘗試在匈牙利防線找到空位。

穆斯亞拿（右）為德國先開紀錄。（Getty Images）

上半場中段，根度簡入楔接應穆斯亞拿的傳送，縱然根度簡控得不夠清脆甩腳，韋利柯賓（Willy Orban）食身位後倒地，球證未有示意犯規，根度簡上前回傳予穆斯亞拿起腳建功，德國22分鐘先開紀錄。

根度簡下半場67分鐘奠定勝局。（Getty Images）

落後的匈牙利壓前嘗試收復失地，後防出現更多空位，德國左閘米圖斯達特上前助攻，落底傳中找到入楔的根度簡，第一時間撞射入網，67分鐘射成2：0。匈牙利末段連番進襲，幸好有甘美治護空門，德國保住清白之身，兩球淨勝匈牙利，兩戰全勝率先出線。

根度簡與卻奧斯兩名老將在今屆歐國盃先後發威。（Getty Images）

33歲的根度簡能否繼續貢獻德國隊，歐國盃前已有不少討論，這名巴塞中場更獲選為隊長，不禁令人疑問主帥拿高士文的決定。根度簡今仗交出一傳一射，今仗全場兩次關鍵傳送﹑85%的傳球成功率﹑6次在對方禁區觸球，多次前插入楔製造不少機會，可見他在德國隊的重要性，同時獲選今仗最佳。

根度簡個人炮製兩球，回報拿高士文的信任，這名德國隊主帥賽後盛讚根度簡，「他（根度簡）在場上與隊友們不斷溝通，嘗試指揮球隊。他不會只按照自己的風格踢球，是個聰明的球員，我們知道他的能力，而且十分信任他，德國上下都應該對他有更多的信任。」

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根度簡獲選今仗最佳球員。（Getty Images）

德國開紀錄一球，根度簡入楔時與柯賓有碰撞，然後對方禁區內倒地，但球證未有示意，隨後根度簡才可回傳予穆斯亞拿。匈牙利主帥馬高羅斯（Marco Rossi）賽後直斥球證雙重標準，「我相信不少德國球迷都看在眼內，球證沒有吹罰，VAR同時沒有任何舉動。德國明顯比我們強，他們不需要球證的幫助，而今場球證的表現差極了。」

雖然匈牙利對疑似犯規感不滿，根度簡當然支持球證的決定，「匈牙利球員對判決感憤怒，我有點驚訝，我在英超踢了7年，若然發生在英超，球證又吹罰的話，所有人都會笑到碌地。」