歐國盃｜比利時奧拿拿被記者叫錯名　秒速變臉兼嚴肅應對成熱話

門將奧拿拿上季加盟曼聯後，成為足球界最具話題人物之一。他知名度大增，卻「連累」與自己同姓的另一名球員。

比利時在歐國盃首輪爆冷，以0：1不敵斯洛伐克。中場阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）賽後受訪時，被記者叫錯名字，隨即不滿回應，成為球迷熱話。



比利時不敵斯洛伐克，中場阿馬度奧拿拿賽後意外成為焦點。（Getty Images）

比利時意外不敵斯洛伐克，不過該戰正選上陣的阿馬度奧拿拿，賽後仍有禮貌及耐心地接受記者提問。只是網上流傳一段影片，是他用荷蘭文回答完問題後，鏡頭外有另一名記者以「Andre」喊他，但Andre其實是曼聯門將奧拿拿的名字，記者顯然是將兩人「撈亂」。

曼聯門將奧拿拿名為「Andre」，國籍為喀麥隆。（Getty Images）

此時阿馬度奧拿拿立即看過去，狀甚不滿地回答：「Andre甚至不是我的名字啊大佬！你明白我的意思嗎？」然後示意眼前另一名記者提問。由於他由荷蘭文，非常流暢地轉換成英式英文，隨即成為網絡熱話，更獲不少網民稱讚口音正宗。

這名22歲的比利時中場，其實比曼聯的奧拿拿更早登陸英超，他在2022夏天由里爾加盟愛華頓，而且在里爾時球衣號碼為24，跟現時奧拿拿在曼聯一樣，「幸好」現在已換成8號。

阿馬度奧拿拿在里爾時著24號，跟曼聯門將奧拿拿現時球衣一樣。（Getty Images）

事實上，阿馬度奧拿拿上季在愛華頓表現不俗，曾傳出過曼聯、阿仙奴、車路士及巴塞隆拿等大球會看中他。今月初他曾在接受90min.com訪問時，表示希望通過今屆歐國盃，作為展示實力的舞台。

「我們能看到，此前在這項賽事有出色表現的球員，都能到大球會效力，這是我努力的目標。」阿馬度奧拿拿當時表示。「我想向歐國頂級球會展示實力，今次歐國盃便是（理想）舞台。」

阿馬度奧拿拿早前表示，希望藉今屆歐國盃展示實力，從而加盟大球會。（Getty Images）

不過目前看來，這名愛華頓中場知名度仍然不足。比利時下場比賽為香港時間周六（22日）深夜3時，希望他屆時能踢出身價，讓世人知道還有另一個奧拿拿。