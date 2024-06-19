歐國盃熱話︱匈牙利前鋒因身材被瘋狂恥笑　「我天生係咁」

今屆歐洲國家盃有位不知名球員突然成為全球熱話——早前A組賽事瑞士對匈牙利一仗，落後1：2的匈牙利79分鐘作出調動，當直播畫面轉向場邊，預備入替的9號球員馬田阿當（Martin Ádám）胖壯身型立即引來譁然，網民紛紛在社交媒體轉貼畫面，並直呼「我也可以做足球員」。

他迅即成為改圖和惡搞對象，令阿當一夜爆紅，對於網民的惡作劇他不以為忤，並無奈道出他對身材之苦。



匈牙利9號球員馬田阿當（Martin Ádám）因身材略胖成為熱話。(X)

匈牙利加大碼球員成惡搞對象

阿當手腳粗壯，穿上球衣後仍隱約可看到肚腩，加上一臉令他老上廿年的大鬍子，單看外表他似是個踢周末聯賽的中年大叔，多過職業球員。他身高達1.91米，體重高達86公斤，身型有別於大部分職業球員，亦令他在今屆歐國盃亮相後，持續淪為坊間恥笑對象。

對於球迷的殘酷舉動，阿當選舉大方應對，他說有看到一、兩個帖文和meme圖，並一笑置之，「我天生就是這個樣子，這就是我的身型。明顯地，我出生時不是這個尺碼，但我不能改變遺傳基因。是的，關於這話題我可以說的就是這麼多。」

馬田阿當說他的身材天生就是這樣。（Getty Images）

匈牙利教練大罵「鍵盤笨蛋」

他似乎已對談論自己身材這話題感到厭倦，在傳媒面前忍不住數次嘆氣，匈牙利教練馬高羅斯（Marco Rossi）說，「我們看到照片和meme圖，那些鍵盤笨蛋只在他們的電腦面前強悍……我們不能控制這些人的思想。」

馬高羅斯只能無奈接受網上生態如此，惟認為體育網站冒犯球員的行為不能接受，「那是有欠尊重，發生在他身上的事情非常不愉快。他的身材和體型天生就是這樣，我真的希望他能在今屆歐國盃取得入球，那對他會是一件非常滿足的事。」羅斯稱，阿當並無因而受到影響，「他是個了不起的傢伙，我們都很開心可以跟他共事。」

關於阿當的評論並非全是負面，他早有「匈牙利維京人」（Hungarian Viking）外號，不少網民指他帶來啟發。事實上他今年「只得」29歲，他有點大器晚成，職業生涯一路在家鄉匈牙利球會打滾，司職前鋒，聯賽入球每季維持個位數，直到2021/22球季忽然大爆發，以31球當上匈牙利頂級聯賽神射手，隨即在2022年首度入選匈牙利大國腳。

馬田阿當目前效力韓國球隊蔚山現代。(Instagram)

在國家隊他繼續「遲熟」，第11次上陣終於開齋，27歲首度入選，28歲在匈牙利友賽愛沙尼亞取得國家隊首個入球，更重要的是之後在歐國盃外圍賽兩戰保加利亞均取得入球，助匈牙利鎖定今屆歐國盃決賽周資格。

他至今23次為匈牙利上陣，攻入3球，2022年7月首度到海外搵食，加盟韓國球隊蔚山現代至今。匈牙利在今屆首仗1：3負瑞士，今晚深夜將面對同組實力最強的德國，並在6月23日深夜與蘇格蘭力爭出戰。

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