歐國盃｜「土耳其美斯」破C朗紀錄　小將古拿關鍵遠射挫格魯吉亞

歐國盃F組首輪，有「土耳其美斯」之稱的古拿（Arda Güler）射入關鍵一球，土耳其以3：1擊敗格魯吉亞，更以19歲114天之齡，打破此前由C朗拿度（Cristiano Ronaldo）保持的19歲128天紀錄，成為歐國盃決賽周歷史上，在處子戰入球的最年輕球員。



有「土耳其美斯」之稱的古拿，首次代表國家隊出戰歐國盃決賽周，便射入關鍵世界波。（Getty Images）

面對實力較弱的格魯吉亞，土耳其此戰被看高一線，比賽中也確實佔據優勢，他們憑梅迪穆度亞（Mert Muldur）在25分鐘的世界波打開紀錄，不過7分鐘後，米卡達捷（Georges Mikautadze）便助格魯吉亞扳平。

梅迪穆度亞射入窩利世界波，助土耳其先開紀錄。（路透社）

格魯吉亞今仗展現出頑強鬥志，被猛攻之下遲遲未讓土耳其改寫比數，雙方為球迷獻上一場精彩對攻大戰，更令對手門前風聲鶴唳。然而僵持之際，效力皇家馬德里的土耳其小將古拿挺身而出，獨力將局面改寫。

第65分鐘，土耳其前場迫使對手失誤，古拿搶到波後轉身推至大位起腳，皮球在半空中畫出一道漂亮弧線，直飛遠柱死角入網，為球隊領先至2：1。

落後一球的格魯吉亞別無選擇，只能積極反撲，完場前一次角球攻勢連門將亦加入進攻，但被土耳其反擊射入空門，終以1：3落敗。

改寫比賽局勢的古拿獲選今場最佳球員，除射入關鍵遠射外，更為隊友送出3次關鍵傳送，並有3次搶截，表現相當全面。賽後他得悉自己打破C朗在2004年保持至今的紀錄後，笑稱不在乎個人成就，同時透露賽前收到皇馬主帥安察洛堤及其他隊友的短訊，感謝他們支持。

古拿上季受傷患困擾，在球會上陣次數不多，今次歐國盃可謂一吐烏氣。(路透社）

「土耳其美斯」非天生左腳

這名有「土耳其美斯」之稱的小將古拿，在土耳其早早成名，去年得到巴塞青睞，不過被皇馬搶先羅致，惟加盟後一直受傷患困擾，去年上陣機會不多，更一度成為球迷取笑對象，又被稱為「夏薩特2.0」。

古拿上季「坐多過踢」，但仍隨隊奪得歐聯冠軍。（Getty Images）

他父親去年9月接受Goal.com訪問時，提到兒子小學二年級便展現天份，當時體育老師堅持要他去當地的球隊試腳，古拿立刻獲錄取，更「越級」在年齡較大的梯隊擔任隊長。

古拿的才華此後逐漸散發光芒，即使加入費倫巴治青年軍，越級挑戰更高年齡段亦取得不錯成績，很快就進入一隊，由於慣用左腳，又善於盤球及切入中路，「土耳其美斯」之名不脛而走，他也曾被拿來與土耳其裔、代表德國的退役球員奧斯爾比較。

效力費倫巴治時，古拿已憑出色表現獲「土耳其美斯」之名。（Getty Images）

不過他父親笑稱，其實古拿並非天生左腳球員：「我們家族沒有左腳球員，我將汽球和足球放在他左腳前，這樣他便會更常使用左腳。」