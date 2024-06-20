歐國盃｜沙基利轟世界波助瑞士追和　史上首人連續6屆大賽有進賬

「矮腳虎」沙基利（Xherdan Shaqiri）近年轉戰美職聯，淡出球迷視線。歐洲國家盃A組次輪賽事，瑞士以1：1逼和蘇格蘭，這名32歲的瑞士球星轟入世界波。這個入球除了協助瑞士取得寶貴分數，沙基利同時創下紀錄，成為史上首名連續6屆大賽都有進賬的球員。



沙基利再做瑞士國家隊英雄。（Getty Images）

瑞士雖在首輪以3：1擊敗匈牙利，但最後一輪會面對奪冠熱門之一的東道主德國，因此今次面對蘇格蘭，仍為出線關鍵。

不過蘇格蘭今仗僅13分鐘，便由麥湯米尼先拔頭籌，瑞士隨即陷入被動。至第26分鐘，瑞士在前場逼搶時，蘇格蘭右翼衛安東尼拉斯頓（Anthony Ralston）回傳失誤，沙基利於禁區外第一時間起腳，直接將皮球轟入近柱死角，這球世界波亦被列入本輪最佳入球之一。

由2010年被選入國家隊至今，沙基利已獲124頂「喼帽」，今仗攻入國家隊生涯第32球，同樣是瑞士首人在歐國盃決賽周攻入5球，賽後他認同這是精彩一球：「不過我入過很多靚波，這未必最漂亮一球，但我認為這是重要入波，它給予球隊信心，讓我們在這之後製造幾次進攻機會。我永遠都會記得它。」

沙基利這個入球，成為唯一一名近6屆大賽都有「士哥」的球員，自2014年巴西世界盃起，這名瑞士球星在連續3屆的歐國盃及世界盃都有進賬，他亦是美職聯首名球員在歐國盃賽場有進賬。

沙基利國家隊表現特別搶眼。（Getty Images）

好拍檔沙加上季助利華古遜在德甲創不敗奪冠神話，不過沙基利近年在球會際遇平平，雖然他隨利物浦贏得英超及歐聯，但一直非「紅軍」正選，之後轉投里昂，並在2022年離開歐洲前往美職。

沙基利成為今屆唯一一名在歐國盃入波的美職球員，也加深球迷對他「國家隊表現特別好」的印象，網上更有人改圖，笑稱他與「墨西哥Sam哥」奧祖亞（Guillermo Ochoa）一樣，都是平時表現不突出，到國際大賽時特別「上力」。

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沙基利目前一共在兩大國際賽轟入10球，其中歐國盃10場5球，世界盃則是12場5球。代表作應算是2016歐國盃十六強，面對波蘭時的禁區頂倒掛，當時這記入球助瑞士追和1：1，不過最後在互射十二碼時不敵波蘭出局。

沙基利2016年的倒掛破網，助球隊在法定時間追和1：1。（微博圖片）

今次沙基利的入球，為瑞士拿到關鍵1分，目前以4分排在A組第2位，領先第3位的蘇格蘭3分，只要下輪面對德國不被大炒，便能確定以次名出線；德國目前兩戰全勝，已確定晉級淘汰賽，下輪或會留力。

瑞士對德國的比賽，將於香港時間周日（23日）深夜3時開始。