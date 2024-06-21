歐國盃｜球迷大合唱「殺掉塞爾維亞人」　英格蘭同組對手要脅退賽

撰文：高詩琦
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歐國盃來到第二輪分組賽，與英格蘭同處C組的塞爾維亞1：1賽和斯洛文尼亞，繼續排在榜尾。
但比起場上表現，塞爾維亞與其他巴爾幹半島的「鄰居」間的衝突，更加矚目，儘管塞爾維亞面臨出局，仍要脅退賽。

南斯拉夫戰爭在2001年起大致停火及簽訂協議後 ，巴爾幹半島未再見大規模衝突，但有關國家的歷史積怨，常在球場上展現。

周三（19日）歐國盃B組，克羅地亞2：2賽和阿爾巴尼亞一戰，兩軍球迷全場大合唱「殺掉塞爾維亞人（Kill, kill, kill the Serb）」，塞爾維亞足總常務秘書長蘇巴杜域（Jovan Surbatovic）表明已就此向歐洲足協投訴，指事件是一椿「醜聞」，又稱：「我們會要求歐洲足協作處分，哪怕代價是不繼續參賽。如果歐洲足協不懲罰他們（克羅地亞及阿爾巴尼亞），我們會再思考下一步行動。」

阿爾巴尼亞對克羅地亞一戰，兩軍球迷都將槍口對準塞爾維亞。（Getty Images）

另外，英國《衛報》則指，有塞爾維亞球迷周四在德國慕尼黑市中心的瑪利亞廣場上，大唱「科索沃是塞爾維亞的中心」；阿爾巴尼亞中場美連達古（Mirlind Daku）在對克羅地亞的賽事後，也帶領球迷一同高呼「Fxxk馬其頓」。

美連達古賽後帶領球迷怒罵馬其頓。（Getty Images）

周四（20日）下午，歐洲足協亦發聲明，表示「已就球迷涉嫌種族歧視或歧視行為展開調查」。塞爾維亞身處C組，兩戰過後只得1分排在榜尾，若在最後一戰對丹麥未得獲得分數，就會分組賽止步。

其實早在塞爾維亞於首場分組賽0：1不敵英格蘭時，科索沃足總便投訴塞爾維亞有球迷展示的旗幟和標語中，涉及針對科索沃的政治及歧視成份，歐洲足協也確認會就此展開調查。對此，蘇巴杜域稱：「我們是因為個別事件受罰，我們的球迷比起其他人要守規矩得多，只有一個球迷因為種族歧視被罰，我們不會將他的行為拉上其他人。」

雖然塞爾維亞已在出局邊緣，足總常務秘書長蘇巴杜域稱，若歐洲足協不懲處阿爾巴尼亞及克羅地亞，會考慮退出。（Getty Images）

塞爾維亞、阿爾巴尼亞、克羅地亞和科索沃間關係千絲萬縷，主要源於巴爾幹半島長年衝突，從19世紀末至20世紀初時有紛爭，延伸出第一次世界大戰開始，一直戰火不斷，直至2001年南斯拉夫內戰結束。而克羅地亞和塞爾維亞在90年代的克羅地亞獨立戰爭中是主要交戰方、塞爾維亞和科索沃的主權爭議源遠流長，阿爾巴尼亞則與有大批阿爾巴尼亞族人的科索沃關係密切，因此阿爾巴尼亞、克羅地亞和科索沃，都跟塞爾維亞存在敵對關係。

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