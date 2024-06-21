美洲盃｜阿根廷旗開得勝輕取加拿大　美斯唔散步狂奔60碼打快攻

美洲盃揭幕戰，衛冕的阿根廷在A組首場分組賽以2：0小勝加拿大。祖利安艾華利斯在49分鐘開紀錄，後備入替的拿達路馬天尼斯接應美斯的直線，在88分鐘射穿對方門將的「細龍門」鎖定勝局。

阿根廷隊長美斯表現活躍，全場6次攻門，惜未能建功，包括尾段錯失單刀。最令人難忘的一幕是「72歲組合」打一個「2對0」的快速反擊，他跟同樣36歲的迪馬利亞由後半場起狂奔60碼，但最終迪馬利亞的射門被救出。



美斯率阿根廷出戰美洲盃。（路透社）

美洲盃開鑼，A組的阿根廷打頭陣，面對加拿大。他們的正選熟口熟面，美斯與艾華利斯攻堅，迪馬利亞、迪保羅等踢中場，後方有利辛度馬天尼斯，達米安馬天尼斯則把守最後一關，基本上沿用一班世界盃冠軍的主力。

36歲美斯繼續是阿根廷的進攻核心。（路透社）

美斯表現活躍，傳球精妙，但未能取得入球。（路透社）

阿根廷開波8分鐘就有次黃金機會，加拿大進攻時伊斯美干尼控球失誤，迪馬利亞搶到波，即高速帶波推進，身邊的美斯亦全力奔去。當迪馬利亞及美斯跑過中場線時，加拿大的後衛仍在兩人身後，打一個「2對0」的攻勢，當時加拿大半場只有門將。

迪馬利亞跑了大半場，可惜未能射入。（路透社）

迪馬利亞及美斯同樣36歲，這對「72歲組合」全速打快攻，前者沒有傳給美斯，壓入禁區，在對方後衛拍到前起腳，但射門被撲出。美斯後勁不繼，漸被回防的伊斯美干尼追上，當他見到迪馬利亞入禁區時，便在禁區頂收步。迪馬利亞及美斯在這次攻勢狂奔至少60碼，都辛苦兩位老將了。

【迪馬利亞及美斯打快攻片段】

兩隊半場互無紀錄，阿根廷到49分鐘終於找到入球，來自美斯的策動，他放直線入禁區，阿歷斯麥亞里士打接應，在對方門將趕到前撥橫，由艾華利斯射入。

艾華利斯為阿根廷開紀錄。（路透社）

【艾華利斯入球片段】

美斯今場十分活躍，全場6次攻門，3次中目標，並有5次威脅傳球。他在下半場不乏入球機會，可惜未能把握到。在64分鐘，美斯突擊，單刀埋門被撲出，接着嘗試擺脫門將補射，又被封到。78分鐘，美斯在禁區右路又有單刀機會，可惜柱邊出界。

美斯錯失單刀機會。（路透社）

【美斯錯失單刀片段】

阿根廷在下半場尾段多次換人，但美斯都未被換走，踢足90分鐘。88分鐘，美斯送出妙傳，後備上陣的拿達路馬天尼斯接應，射穿「大細龍門」，為阿根廷鎖定勝局贏2：0。阿根廷目前以3分暫列A組榜首，之後會對智利及秘魯。

【美斯妙傳拿達路馬天尼斯建功片段】