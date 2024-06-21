歐國盃｜中外球評聚焦英格蘭謎之戰術　修夫基面臨考驗不得不求變

英格蘭在歐國盃C組與丹麥踢成1：1，暫時兩戰得4分排榜首。英格蘭雖然兩戰不敗，但踢法醜陋，早段領先後皆縮後防守，一眾球星踢得不舒服，發揮不出在球會的實力，攻力疲弱。中外球評人賽後都對英格蘭的表現感到失望，希望領隊修夫基（Gareth Southgate）可以盡快改進。



修夫基會不會求變？（路透社）

前英格蘭後衛加利尼維利表示：「我不認為修夫基會恐慌，但現在是他介入、尋找解決方法及作出改變的時候了。在星期日，我們放過他們，因為那是歐國盃第一場比賽，但當你第二次看到這些情況出現時，代表已經變成了一種模式，如果這種模式是負面的話，就需要去改善。」

「球隊內出現不平衡，就像一口方釘被插到圓洞。正因如此，作為一種自我保護，你開始縮後，因為你覺得不舒服。之後到第三件事發生，以前多年來都出現過很多次，當你不能透過中場組織上去，你就會從後場長傳，最後輕便失去控球權，令我們看起來一片混亂。我們都清楚這一切會怎樣完結，他（修夫基）現在一定要改變。」

阿歷山大阿諾特（右）踢防中表現未如理想。（路透社）

前愛爾蘭中場堅尼表示：「中場是個困難的位置，既要對抗，亦要大範圍覆蓋，他（阿歷山大阿諾特）在兩場比賽的表現欠佳。這不全是他的責任，可能不得不歸咎於修夫基。將一個後衛派到中場，這是一場大賭博，而且今場已經不是對法國、德國、西班牙。」

前英格蘭中堅里奧費迪南表示：「英格蘭必須施壓，他們太被動了。他們在前場欠缺強度，當你被動時，就會被打穿。球隊目前的情況不容許球員踢出球會的水平，菲爾科頓不在最佳位置，發揮不出最佳水平，或者祖迪比寧咸踢8號位會較佳。」

里奧建議比寧咸墮後踢8號位。（路透社）

「目前這支英格蘭不知道何時是壓逼的時機，誰人壓上去，以及球員之間保持怎樣的距離。一旦你的戰術出問題，球場狀況瞬息萬變，你就會迷失方向。這令人困惑及擔憂。」

前英格蘭守將米卡李察士表示：「我不知道球員是否被吩咐要這樣踢。他們看來昏昏欲睡，需要更多的能量，踢得更有侵略性。我們不斷承受壓力，但我們明明有一班能夠控球的球員。」

內地《體壇週報》總編輯駱明在微博寫：「英格蘭領先後又習慣性撤退了，穩守而無反擊，讓技術難言精細的丹麥在自己面前大打傳控……雖然丹麥很難打透英格蘭防線，但一記遠射命中。」

駱明又寫：「索斯蓋特（修夫基）第69分鐘把鋒線左中右三個身價過億的球星換下，的確是很有勇氣了。但進攻就更為單調了，長傳急攻最初有些效果，很快偃旗息鼓。 」

修夫基在下半場換走隊長哈利卡尼。（路透社）

內地足球評述員詹俊在微博上寫：「缺少戰術設計仍然是他的老問題，中前場到底以誰為核心？上場貝林厄姆（比寧咸）太突出，這場福登（科頓）有更多主導權和開火權，效果仍然不理想。而且球隊暴露出新問題：中場硬度不足，導致對手丹麥隊搶到控球權獲得太多遠射的機會。下場對斯洛文尼亞，球隊還要繼續調整。丹麥隊有勇有謀，中場太強悍了，尤爾曼（摩頓胡文特）和霍伊別爾（賀積查治）的雙後腰+重炮表現搶眼，他們是更有機會拿下三分的一方。」