歐國盃現場隨筆．英格蘭 Vs 塞爾維亞｜我在蓋爾森基興到了異世界

德國給我的印象是，嚴謹，很有秩序，一切井井有條，可是6月16日我從「根據地」杜爾塞多夫（Düsseldorf）去蓋爾森基興（Gelsenkirchen）觀賞英格蘭與塞爾維亞的旅途，卻讓我有另一番體驗。



之前一天，我到了科隆看匈牙利對瑞士，火車便利，不用一個小時就到，儘管中間發生了小插曲（我在科隆大站轉乘火車去球場時，雖然Google地圖顯示未到站，但有一大堆球迷下車，於是我也跟着，滿以為那是到球場的捷徑，豈料到達他們的目的地時才發現，他們去的是球場附近的Fan Zone），但我也在3個多小時前到達球場。

歐國盃隨筆．英格蘭 Vs 塞爾維亞｜整個月台都是球迷，維持秩序的工作人員卻沒幾個，於是大夥兒便不斷向前擠，希望能擠上輕軌去球場。（作者提供）

我事前Google，由我寄居的朋友家出發，大約1小時45分便可以到達蓋爾森基興的球場，於是我在開賽前5個小時起行，覺得預了足夠時間，豈料前往市中心大火車站的輕軌竟然要等25分鐘（平時10分鐘一班），沒辦法，星期日班次較疏。

在杜爾塞多夫大站跳上火車，雖然有少許延誤，也比平時擠擁，但我有座位，還好吧。火車過了埃森（Essen）不久，卻停了下來，廣播只有德語，我想是要等停泊站吧，豈料一等，就等了超過30分鐘，中間還停了冷氣。火車再開，很快到了蓋爾森基興，比我預定的時間已慢了一個小時，這些延誤都在預計之內，但想不到這才是噩夢的開始。

下了月台不久，一個醒目的橫額指示那個入口下去就可以乘搭輕軌（類似香港的輕鐵）到球場，車程大約半小時；月台上停了一輛裝滿客的列車，但又沒有開出，我在月台等了數分鐘沒動靜，人卻愈來愈多，已擠滿整個月台，這時對面月台有輛輕軌駛到，大家都以為這是總站，應該對面那班也可以吧，於是蜂擁撲過去。我猶豫之際，已被人潮推上了輕軌，我在車內愈看愈不對路，應該是反方向吧？但塞在中間的我前後都繼續有人擠進來，唯有死心，覺得既然那麼多人湧上車，可能真的去球場呢？可惜結果不似預期。車內英格蘭球迷由最初的勁興奮不斷唱歌，到後來如夢初醒，發現錯了方向，錯諤地看手機；有人仍然唱歌，但改歌詞唱着「We got the wrong way」，真的滿滿英式幽默。

歐國盃隨筆．英格蘭 Vs 塞爾維亞｜上了輕軌，球迷像罐頭裏的沙甸魚，但情緒依然高漲，不停唱歌。（作者提供）

過了兩個站，我跟着大隊下車，有人說，從這裏行去球場，「只是」一個半小時，還可趕及開賽；我則選擇乘巴士回大站，打算重新來過。豈料我本身去的那個輕軌站卻封了，廣播也沒有其他指示，只呼籲各位球迷耐心等候，那時應該不足兩個小時就開賽了，還可以耐心？

於是我走到了另一個輕軌站，打算轉車試一下，豈料我進去月台後，才發現我本身要乘坐的302號車，改在這裏登車，但完全沒有廣播或什麼人通知，也罷，我又照擠進去。沒有工作人員維持秩序，所以球迷們就只有不停擠去前，過了3、4班車，我又被人推上車了，車廂內，人貼人，完全是罐頭沙甸魚狀態，難得的是，英格蘭「沙甸魚」們情緒繼續高漲，不斷唱歌，從國歌《God save the King》唱到禁歌《Ten German Bombers》（國際足協及歐洲足協早前表明不准在球場內唱這首二戰歌曲），口沫橫飛，酒氣撲鼻。

駛到中途，輕軌停了，門打開了，但沒廣播說明做什麼，看看google地圖，還未到啊，如果從這裏步行，仍要走半小時。有些球迷下了車，我身旁的球迷卻說「等多一陣」看情況吧，結果他是對的，10分鐘後又開動了；好不容易終於抵達史浩克04的主場館Arena AufSchalke，距離開賽只有45分鐘。

《胡蘇撰文．歐國盃「沒人氣四國」系列》

歐國盃隨筆．英格蘭 Vs 塞爾維亞｜好不容易到了記者席，又有開心大發現，記者席與觀眾席之間竟然沒有間隔，開賽後球迷都走進了記者區；這也是筆者首次碰上的事。（作者提供）

比寧咸的入球，讓英格蘭領先；修夫基的戰術，讓戰況膠着在1：0。我的心思卻已在歸途上，我不止擔心又要花4個小時回去，甚至懷疑會不會錯過尾班車？所以我在比賽到80分鐘便匆匆離開。儘管火車誤點，又因為人太多，我也是被推上車的（前面有人差點被推跌），而且沒有座位，但那時心想能盡快回到杜爾塞多夫就已好好了。

凌晨1時許，我終於返到「屋企」，朋友見到我的模樣就說，「你好像經歷了生死」，我呷了啖德國啤酒定驚，猶有餘悸地點了一下頭。

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