歐國盃｜匈牙利前鋒碰撞後倒地抽搐　隊長領擔架衝入球場憂心落淚

球場工作人員築起人牆﹑場上球員憂心忡忡，令人擔心的一幕再度出現在歐洲國家盃賽場，不禁令人想起上屆的基斯甸艾歷臣。

匈牙利下半場一次死球攻勢，前鋒班拿巴斯華加（Barnabas Varga）衝頂時與蘇格蘭門將安格斯根恩（Angus Gunn）發生碰撞，倒地後出現抽搐，情況令人憂心，隊長蘇保斯拉爾更落下男兒淚。匈牙利眾將為受傷手足而戰，奇雲蘇保夫100分鐘攻入絕殺一球，取得歐國盃A組第三名。



歐國盃A組，蘇格蘭對匈牙利戰至67分鐘，匈牙利一次罰球傳中，兩軍球員在禁區內撞得人仰馬翻，入楔衝頂的匈牙利前鋒班拿巴斯華加被對方門將根恩打中頭部。

華加倒地後平躺在草地上，沒有太多動作，更出現抽搐的狀況，兩軍球員隨即示意軍醫入場，但在場醫生稍為來遲，匈牙利隊長蘇保斯拉爾更衝向場邊，與工作人員一同把擔架帶進場內，其後立即築起人牆﹑圍住倒地的華加進行治理，這一幕不禁令人想起上屆的基斯甸艾歷臣。兩軍球員都非常擔心華加的狀況，其中蘇保斯拉爾更掉下男兒淚。

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醫療人員入場後，立即圍住華加進行治理。（路透社）

蘇保斯拉爾擔心得落淚。（Getty Images）

華加經過治理後，被擔架抬離球場，球賽還是要繼續，當時匈牙利與蘇格蘭依然是互無紀錄。為了受傷的手足，匈牙利眾將將士用命，打出拚勁，補時階段一次反擊，奇雲蘇保夫（Kevin Csoboth）後上建功，99分鐘32秒攻入歐國盃史上最遲的入球，同時絕殺蘇格蘭，取得寶貴3分，成為A組的第三名。

奇雲蘇保夫建功後興奮慶祝，同時拿着華加的球衣，希望隊友平安無事，蘇保斯拉爾完場後更穿上華加的球衣，心繫隊友。

蘇保斯拉爾賽後穿上華加的球衣。（Getty Images）

奇雲蘇保夫入球後拿着華加的球衣慶祝。（Getty Images）

匈牙利足總賽後透過社交網站發文，華加已被送院檢查，並表示這名29歲前鋒的情況穩定，沒有生命危險。匈牙利主帥馬高羅斯（Marco Rossi）賽後同樣為華加向外界報平安，「華加情況還好，他臉部有骨折，將會接受手術，就算我們晉級，華加都不會隨隊。」

華加倒地後，在場醫療人員稍遲進場，羅斯指這個情況令人擔心，「當時在場球員表示華加可能失去知覺，全場球員都十分擔心，同時希望醫生盡快趕到，或許他們不知道當時情況有多危險。」

匈牙利全取3分，取得A組第三名。（路透社）