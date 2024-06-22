歐國盃｜格魯吉亞門將表現神勇　領軍賽和捷克取史上首分

歐洲國家盃F組首輪敗北的捷克與格魯吉亞，今仗為出線而戰。格魯吉亞門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）全場高飛低撲，僅半場已追平今屆單場最多撲救的紀錄，可惜他的神勇表現未能領軍全取3分，與捷克打成1：1平手，兩軍兩戰同得1分，兩敗俱傷。



面對歐國盃新丁的格魯吉亞，捷克積極進攻，幸好格魯吉亞有馬馬達舒維尼鎮守最後一關。開賽不足3分鐘，捷克禁區內三連射，這名效力華倫西亞的門將手腳並用，連番擋出對方射門。

捷克採取手榴彈戰術，造成格魯吉亞防線一輪混亂，阿當荷路錫近射同樣被馬馬達舒維尼擋出，皮球反彈向荷路錫的臉部撞入網，但原來荷路錫的手部觸球，VAR推翻入球。

阿當荷路錫上半場建功，惜手球在先。（路透社）

格魯吉亞受壓下，全靠馬馬達舒維尼保住不失，末段更有打開紀錄的大好機會。格魯吉亞隊長卡舒亞（Guram Kashia）接應罰球傳中，近門起腳失機，但捷克的羅賓夏蘭歷（Robin Hranac）防守時犯手球，球證直指12碼點，格魯吉亞由米卡達捷（Georges Mikautadze）操刀12碼中鵠，捱攻的格魯吉亞意外領先。

捷克在失守後隨即反撲，蘇錫克一扣一射，馬馬達舒維尼再獻神救，格魯吉亞一球領先返回更衣室。

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米卡達捷12碼中鵠。（Getty Images）

馬馬達舒維尼傾力保住格魯吉亞的大門，可惜敵不過運氣，捷克一次角球攻勢，安列積連加（Ondrej Lingr）頭槌攻門中遠柱，門前的舒希克時來運到，將皮球撞入網，馬馬達舒維尼只好目送失球，捷克59分鐘追成1：1平手。格魯吉亞末段仍有機會絕殺，一次3打1的反擊，洛比薩尼斯（Saba Lobzhanidze）單刀面對門將起腳高出，最終兩軍打成1：1平手。捷克與格魯吉亞兩戰同樣得1分，出線形勢嚴峻。

洛比薩尼斯最後一擊射高，格魯吉亞錯失絕殺機會。（路透社）

馬馬達舒維尼貢獻11次撲救，助格魯吉亞力保和局。（路透社）

格魯吉亞全場遭狂轟猛炸，捷克一共錄得27次攻門，12次中目標，23歲的馬馬達舒維尼今仗高飛低撲，救出11次﹑其中6次在禁區內，僅半場已經創下今屆歐國盃單場最多撲救（8次）。這名華倫西亞門將今仗的撲出入球率（Goals Prevented）高達3.19，全場5次飛撲﹑2次手槌﹑3次解圍，以上數據反映馬馬達舒維尼今場有多神勇，同時當選今仗最佳球員。