歐國盃現場隨筆．葡萄牙Vs土耳其｜我在多蒙特見證C朗的無私助攻

昨天（6月22日）我到了多蒙特看F組葡萄牙對土耳其的比賽，去感受基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）的魅力，有幸見識到C朗的另一面。



葡萄牙球迷如果球迷印有球員名字的話，十之七八，都是印上Ronaldo。（作者提供）

現場感受C朗拿度如何深受歡迎

我從多蒙特的火車站，慢慢步行往球場，沿途見到很多身穿葡萄牙球衣的粉絲，如果有印球員名字的，十個有七八都是印上Ronaldo；我跟其中一個談了一下，我以為他來自葡萄牙，原來是馬來西亞人，從C朗踢曼聯時成為粉絲（所以他也是曼聯球迷），這次是專誠來看C朗，始終C朗已年屆39歲，步入球員時代的晚期，普通球員甚至一早退休了，但其狀態依然一流。

開賽前，球員步入球場熱身，當C朗跑進草地時，已引來球迷的歡呼；當大會公布雙方正選陣容時，說出C朗的名字，現場的歡呼聲也特別嘹亮。我之前看過法國、英格蘭、西班牙及意大利的比賽，就算麥巴比或哈利卡尼，也沒有像C朗那樣獲得球迷這樣誇張的歡呼。雖然C朗轉戰沙地聯賽，但似乎他沒有遠離球迷的視線，仍深受歡迎。

比賽期間數次被大小球迷闖入，每次都是衝着C朗而來。（Getty Images）

零距離見證39歲C朗的變化

比賽過程不太重要，畢竟葡萄牙實力高出不只一個檔次，所以我比較集中去看C朗的一舉一動，感覺到他的變化；最明顯是，對待隊友的態度，例如上半場一次進攻，般奴費南迪斯突入禁區右路，C朗已在中間準備接應，但「B費」卻選擇起腳，但皮球卻一飛冲天。如果是以前，C朗早破口大罵，但這次他只攤一攤開雙手表示無奈。

事實上，如果不善忘，過往葡萄牙的賽事，假如C朗走到靚位，而隊友沒有傳球給他，鏡頭總會捕捉到他大發牢騷的樣子，但今屆賽事他明顯有點改變，幾次現身或走位，隊友都沒選擇傳球給他，相比以前，他不算有太大反應（最大反應一次應是簡些路傳錯方向，然後當C朗打算捉住簡些路來問候時，土耳其球員卻回傳擺了烏龍）；有幾次貝拿度施華在右路控球，C朗則在遠柱連番舉手示意要球，但施華都沒有傳中，C朗沒有即時投訴，只是趁着空隙時找施華來密斟兩句。

《胡蘇撰文．歐國盃「沒人氣四國」系列》

土耳其球迷平時吶喊聲非常嘹亮，但這一天在C朗加持，葡軍這一邊的歡呼聲與歌聲，也沒有間斷。（作者提供）

C朗不貪功仍創兩紀錄

B費上半場獨食射高，C朗於下半場卻「以德報怨」，他在一次攻勢接應後場傳送後，呈單刀姿態，如果是從前，一定起腳施射，這一次他竟然橫傳，讓B費射入空門。

C朗因此沒有刷新歐國盃的最老球員入球紀錄（現保持者是奧地利前鋒華斯迪（Ivica Vastic）於2008年造出，當時他38歲257日），但在歷屆歐國盃取得第8次助攻，追平捷克名將普波斯基的賽事助攻紀錄，他同時以39歲零138日，刷新歐國盃最年長球員交出助功的紀錄；難怪賽後主帥馬天尼斯都說，這次助攻意義非凡，值得將錄像派發給所有足球學院。馬天尼斯似乎也知道怎樣駕御高傲的C朗了。

B費上半場獨食射高，C朗於下半場卻「以德報怨」，為對方送上助攻。（Getty Images）

+ 4

C朗的魅力，令今場有多個球迷衝入球場，這也是過往幾場鮮見的場面；第一個小朋友獲得C朗報以親切笑容一起Selfie，但隨着衝入來的球迷愈多，甚至有個球迷向他箍頸，卒之惹怒這位老球王。

頑強的鬥心，令他比其他人更唔輸得，更希望要表現出自己最佳一面，從前我對他不少行徑嗤之以鼻，但這天看着39歲的他，在前線努力爭取入球、試過插花扭過對手、仍不時無球跑動拉扯對方防線，這樣專業的球員實在是睇一場少一場，老實說，確實開始有點不捨。

歐國盃2024｜24支決賽周球隊球員名單一覽 附球衣號碼

歐國盃2024 ViuTV免費直播賽程表 99台有得睇德國、荷蘭獻技

歐國盃2024直播賽程時間表 NowTV直播全部51場 ViuTV免費播5場

更多歐國盃專題：