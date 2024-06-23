歐國盃｜C朗無私助攻手握7項紀錄　眾目睽睽遭黑衣狂迷粗暴箍頸

歐國盃F組，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又稱：C羅）為葡萄牙正選上陣，而且不貪功在單刀之下橫傳予隊友入球，刷新助攻紀錄，他個人也手握多項歐國盃紀錄。

然而C朗在陣，衝入球場找C朗合照的球迷比入球還多，場面混亂，C朗的笑容也漸漸消失。



39歲的C朗拿度在葡萄牙以3：0擊敗土耳其一戰，再一次正選上陣，他在比賽中展現腳法令對手後衛失足跌倒、又在56分鐘接應傳送突破形成單刀之下，最後沒有自己起腳、而是橫傳予般奴費南迪斯，讓後者輕鬆射入，鎖定3：0的勝果，獲球迷大讚無私。

C朗在比賽中展現腳法。（Getty Images）

C朗拿度在交出這個助攻後，在歐國盃史上的助攻數達到7次，成為賽事史上第一，他目前總共保持7項歐國盃紀錄，除助攻數外，還包括最多參賽次數（6屆）、最多出場（27次）、最多勝仗（14次）、最多入球（14球）、最多助攻（7次）、製造最多入球機會（46次）。

C朗在比賽中交出助攻，成為歐國盃史上助攻王。（Getty Images）

C朗的存在也令球迷瘋狂，天空體育台報道，從下半場開始共有6名球迷衝入球場，比起入球還要多，從影片可見，這些狂迷都是衝着C朗而來。第一位衝入場的是一位小球迷，C朗拿度見狀還張開雙臂迎向對方，親切地與這位小朋友自拍，保安也沒有使用武力，僅把小球迷驅趕到場外。

一開始衝入場的是一位小球迷，C朗拿度張開雙臂迎接。（Getty Images）

C朗與衝入場的小球迷合照，場面溫馨。（Getty Images）

但場面很快不再溫馨，15分鐘後，一名黑衣男子衝入場，從影片可見他衝向C朗，C朗見狀無奈地揚手並背向對方，但黑衣男仍粗暴地箍他的頸逼他合照，相當無禮，C朗的笑容也已完全消失，直到保安來到制止。到補時階段及完場後，衝入場的球迷越來越多，C朗和其他場上球員也顯得生氣又無奈，在保安追截球迷的過程中，葡萄牙前鋒干卡路拉莫斯也遭撞跌，球隊很快就離場。

黑衣男子粗暴地箍C朗頸，非常無禮。（Getty Images）

葡萄牙主帥馬天尼斯賽後對保安問題表示關注：「幸運的是，今天衝入場的球迷都沒有惡意，我們當然樂於見到球迷喜愛着球星，但也要明白，這種情況對大家來說都很難處理，如果有人是不懷好意的話，球員們都會暴露於危險之中，我們對此要非常小心。這些事不應在足球場上出現。」