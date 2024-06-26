香港女足｜港隊公布友賽印尼初選　韋婉婷相隔近3年再入名單

香港女子足球代表隊周三（26日）公布7月11日及14日友賽印尼的初選名單，令人意外的是去年選人風波控訴不公的韋婉婷，和曾發長文批評港足選人方式的傅昭文，都重返名單。



港隊會在7月11及14日在本地舉行國際友誼賽，兩場對手都是印尼，11日的賽事閉門上演，14日的比賽則會在香港足球會舉行，惟時間未定。球隊會在7月2至10日間在本地訓練，外流球員會在8日歸隊。

香港女足將在本地友賽印尼女足。（袁志浩攝）

港隊33人初選名單：

守門員：李懿茵（車路士足球學校（香港））、吳卓蔚（岩手斑馬）、梁蔚雅（傑志）、黃琬琪（頌恩公民）

後衛：馬澤純、曾偲雅、胡彩瑤（車路士足球學校（香港））、劉雅澄、郭藹嵐、黃曦桐、冼仲意（頌恩公民）、朱素君、鍾貝琪（傑志）、王素嫻（沙田）、郭靖雯（浙江杭州女足）

中場：陳穎霖、梁匡蕎、曾麗薇、王曉婷（車路士足球學校（香港））、蘇鎧霖（岩手斑馬）、韋婉婷（高雄先鋒）、區芷綽、陳穎晴、石川伽琳、關詠瑜、魏嵐（頌恩公民）、傅昭文、何玫薇（傑志）、馮雪雯（和富社企）、陳詠詩（沙田）

前鋒：朱寶恩（佛山皓博）、李巧怡（頌恩公民）、張煒琪（傑志）

韋婉婷曾外流到阿爾巴尼亞。（Graeme Chan）

名單除了有多名外流港將，最矚目的無疑是韋婉婷和傅昭文再度入選，當中韋婉婷上一次入選港隊，已要數到2021年9月，惟當時她與其他數名港將都因私人原因退隊，之後就一直未有入選，她近年一直外流阿爾巴尼亞、泰國等地，現效力台灣木蘭聯賽的高雄先鋒。

韋婉婷和傅昭文去年曾先後發文，指控香港女子足球代表隊選人不公，韋婉婷曾稱數年前因為一次為不公平發聲，從此就未曾出現過在香港隊名單上；之後香港女足主帥列卡度則指韋婉婷在2021年退隊令港隊需重新訂機票及尋覓替代人選，指不入選涉「紀律問題」，雙方各執一辭。傅昭文去年在落選亞運女足名單後，也曾發長文質疑港足選人標準，今次兩人終雙雙入選。