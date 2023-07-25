杭州亞運︱落選女足港將控訴：遊戲規則隨時改　唔係論能力去揀人

杭州亞運香港代表團周二（25日）舉行授旗儀式，同日公布各項目運動員名單，其中早前遭球員投訴選人不公的香港女子足球代表隊，繼外流泰國的韋婉婷在社交媒體發文轟選人問題後，另一落選女將傅昭文在社交媒體貼出長文，控訴「落選理由令我哋十分困惑同埋不解」，認為沒有確切執行選人準則及欠透明度。



傅昭文在長文中先講述自己上季在效力球會傑志的上陣情況：「上一個球季我哋分別贏咗聯賽同足總盃冠軍，而我同另外兩個隊友總共每人上陣踢咗大約1400分鐘，但好可惜嘅係我哋都分別被告知將落選今次亞運嘅名單，而當中落選嘅理由令到我哋十分困惑同埋不解。」她續道：「教練選人的準則係咩？選人準則有無確切執行？過程中又有無適當嘅透明度呢？」

傅昭文的IG發文：

出席率為選人準則 「出席率更低嘅球員竟然可以成功入選」

傅昭文先指出她認為「沒有確切執行選人準則」的第一點，指「聲稱以出席率作為選人準則但又無確切執行」，她寫道：「教練團早在大半年前已經聲明同強調出席率會影響入選機會」，但認為香港部份女足球員有全職工作或要加班，「要兼顧球會訓練。如果要用出席率嚟選最佳22人名單，會唔會太過兒戲？出席率可以完整代表球員嘅能力嗎？既然遊戲規則係咁，大家都唯有遵守，但弔詭既係出席率更低既球員竟然可以成功入選，就好係有免死金牌一樣。」

她又列出第二點指「落選理由不合理」，並列出三名落選球員獲得的解釋，及有關球員的疑問，「球員1」獲得的解釋是同位置有更好人選、且因讀書和工作令出席率不足，但傅昭文列出「疑問」：「踢呢個位既（嘅）球員係雙冠既（嘅）球隊，可以勝任防中同攻中既（嘅）位置，最後兩場比賽亦都有踢足，能力不足的地方係邊到（度）? 會唔會有實際既（嘅）例子去說明原因?」

傅昭文（右）曾在2018年代表港隊出戰女子省港盃。（資料圖片/蘇子暘攝）

「球員2」則獲解釋不是因能力問題，而是季尾時受傷、沒有踢足最後兩場球會賽事，「如果因為你依家fit而簡（揀）你，會對其他球員好唔公平，因為我地只係練左（咗）一課波」，惟又希望該球員隨隊到內地踢友誼賽。傅昭文再列出「疑問」：「（亞運）名單內有好多球員都無需要踢最後兩場決出冠軍既（嘅）比賽，亦有部份球員早在差唔多既時間因傷而避戰，顯然同一個原因套在唔同球員身上會有唔同既（嘅）解讀。」

「球員3」則被指「5年前代表香港踢咗30分鐘無力」，而傅昭文寫道：「教練以一個球員5年前既（嘅）表現作為落選原因，係荒謬至極，係呢到都無需再解釋有幾咁離譜。」

傅昭文總結道：「真係諗唔明，選人準則因人而異，今日係針對出席率，聽日係針對舊傷，後日就講返5年前既（嘅）事，遊戲規則隨時改，亦唔係論能力去揀人，呢場權力遊戲可以摧毀好多球員既信心同夢想。不過我哋會繼續係（喺）球會努力。」

同日稍早，香港女子足球代表隊亦公布出戰亞運的名單，如下：

守門員 梁蔚雅、吳卓蔚、吳婉琪

後衛 朱素君、鍾貝琪、郭藹嵐、馬澤純、冼仲意、黃曦桐、胡彩瑤

中場 湛靜雯、陳穎霖、陳詠詩、陳綺馨、何玫薇、梁匡蕎、蘇鎧霖、曾麗薇、曾柏同、王素嫻

前鋒 張煒琪、劉潤兒



名單之上，除了發文控訴的傅昭文落選外，令人注目的有外流泰國春武里女足的韋婉婷落選。這位翼鋒在今季泰國甲組女子聯賽已攻入11球，表現出眾；早前港隊主教練列卡度曾稱有跟韋婉婷聯絡，但她立即澄清，形容對方所言是「藉口」，又指對列卡度「為人誠信極度失望」。

韋婉婷對上一次入選港隊是2021年9月，當時港隊將出戰亞洲盃外圍賽，惟最終足總稱她以私人原因退隊。她上周在社交網站上表示：「幾年前因為一次為不公平發聲，從此我就再沒有出現過在香港隊名單上」，批評相關人士容不下反對聲音。

韋婉婷（前排左三）最後一次代表香港，是赴土耳其參加國際邀請賽。（足總提供）

韋婉婷在該帖文稱，足總女足部「多次利用『香港隊』權利不公平對待球員」，暗指個別球會球員受優待。她坦言代表香港雖本來是很自豪的事，「但如果要以啞忍默認佢哋嘅行為來換取代表香港隊嘅機會，我應該會對唔住自己。因為代表緊嘅唔係『香港女足』，而係代表緊認同佢哋扭曲嘅價值。」

韋婉婷的言論，加上她與列卡度各執一詞，也令人意外地無緣今次名單，在本地球圈引起關注，惟足總未曾就此表態，相信需有待女足開操後才會統一對外回應。