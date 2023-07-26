杭州亞運︱女足被指選兵不公　主帥反駁落選者曾退隊：涉紀律問題

香港女子足球隊昨日公布亞運決選名單，外流泰國春武里女足的韋婉婷、效力應屆女子甲組聯賽雙料冠軍傑志的中場傅昭文同告落選，兩人曾先後在社交網站發文，投訴香港女足選兵「多重標準」，對球員並不公平。

女足主教練列卡度，與女足部經理黃若玲，今（26日）日在操練前回應事件。



韋婉婷對港隊而言屬高水平球員，落選難免引起關注，主教練列卡度肯定對方的能力，但透露她落選是「紀律問題」。韋婉婷對上一次入選，已要數到2021年9月港隊出戰亞洲盃外圍賽的決選名單，但結果足總稱她以私人原因退隊；就此她曾在網上表示：「幾年前因為一次為不公平發聲，從此我就再沒有出現過在香港隊名單上」，批評相關人士容不下反對聲音。

外流泰國的港將韋婉婷落選亞運大軍，引起關注。（IG@wyft.performance）

列卡度：韋婉婷紀律原因落選

列卡度就認為，當時本港疫情仍嚴峻，韋婉婷退隊令港隊需重新安排本已預訂好的機票，又要尋找替代入選，形容她當時的退出原因是「無理」（Unreasonable）。」香港女足經理黃若玲則補充：「那件事（退隊）韋婉跟我們都很清楚，只是我們不習慣把所有事公開，這非透明度的問題，而是女足只是很簡單的組織，我們不希望太過複雜，也想保護球員。只是事情發展至此，傳媒問到我們才回答，而在今天之後，我們不會再評論這件事。」

然而列卡度相信，這並不代表韋婉婷的港隊生涯已經完結，他透露自己在「紀律事件」發生一年後（即2022年），曾向對方發訊息表示樂意跟她對話，但承認自此兩人並沒有聯絡，「我對她歸隊持開放態度，但這也要視乎她的取態。任何球員都必須有熱情、願意為港隊付出，及彼此間有良好溝通。」

香港女足主教練列卡度（左）及女足部經理黃若玲。（袁志浩攝）

列卡度解釋選兵準則 強調公布名單前已向球員交代

至於效力應屆女子甲組聯賽雙料冠軍傑志的傅昭文，周二（25日）在落選亞運名單後發文，質疑港隊選兵準則。

列卡度起初表示沒留意該帖文，他在傳媒解釋後表示，明白球員落選心情不快，強調在名單公布前，已跟每位落選球員溝通及交代，惟對方當時沒有太大反彈，「女足發展環境本已很困難，我不會做任何辜負球員的事，也不會希望女足有什麼問題，一心只為球隊最大利益着想。」

傅昭文（右）曾在2018年代表港隊出戰女子省港盃。（資料圖片/蘇子暘攝）

列卡度進一步說明港隊選兵準則，指會按球員在本地賽事及訓練中展示的執行戰術能力、個人技術、體能、紀律、出席率及所屬位置去揀卒。「球員一早就知道這準則，我會按比賽需求去考慮各種情況，每個部份的佔比也沒有統一標準。我會挑選最好、最能踢出港隊理念的球員，但不代表落選就是不夠好。」

黃若玲就反問，世界上有多少代表隊會列明選將準則的細節，「教練要考量球員位置、球隊踢法，這不只是個數字遊戲。名單都是經教練團討論而得出的，我絕對相信他們。」被問到有否參與決定名單的過程，黃若玲回應自己有太多行政工作，分身不暇，「他們討論後交給我去處理行政程序，在公布前我會知道名單。」

列卡度講述其選兵準則。（袁志浩攝）

黃若玲質疑優待球員指控

另外，兩名球員都指控球隊優待部份球員，有利於入選港隊，也提及女足部管理不善。黃若玲表示，今次名單中聯賽冠軍（傑志）與亞軍（車路士足球學校（香港））的球員相若，反問有哪裡不公平，「她們覺得哪位球員受優待？有哪人不用練習、或技術不足也入選？」

她建議球員應直接向她提出問題，「她們未必知道我們其實有很多限制，而我們也未必能詳細地解釋所有事。每人也有言論自由，但她們應考慮自己所說的，會否對想加入女足的球員構成影響。我也有責任去教育球員，但現在希望專注打好每場比賽，希望解決事件，否則（女足）只會停滯不前。」

香港女子足球代表隊今日如常在足球訓練中心操練。（袁志浩攝）

港隊日前已展開本地訓練，8月會先到廣州集訓，然後於8月10日先閉門與泰國踢練習賽，至13日再於青衣運動場跟泰國踢國際A級賽。港隊之後會視乎抽籤結果，決定海外集訓地點，備戰9月杭州亞運。