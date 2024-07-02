中國羽毛球新星張志杰猝逝　網民比較上屆歐國盃艾歷臣急救過程

17歲中國羽毛球新星張志杰在6月30日，參加在印尼舉行的羽毛球亞青混合團體賽期間，突然在比賽暈倒抽搐，送院後不治。賽會的現場急救程序被外界批評，不少內地網民、新聞機構及博主都想起3年前歐洲國家盃，丹麥中場基斯甸艾歷臣心臟病發倒地後，醫護人員極速趕到，挽救了艾歷臣的性命。

網民發現，在艾歷臣事件中，配置自動體外心臟去顫器（AED）的醫護人員在1分鐘左右已到場，同時有隊醫為他心外壓，而在張志杰事情中，倒地後兩分鐘都沒有人為他施心肺復蘇，AED也未出現過。



上屆歐國盃分組賽，丹麥中場艾歷臣心臟病發倒地，幸好他及時得到醫治，已經復出踢波，更參加了今屆歐國盃。（Getty Images）

張志杰猝死後，內地網媒《新浪》及《星視頻》等都分享了3年前歐國盃艾歷臣倒地後頭兩分鐘的急救片段，其中《新浪》盛讚對艾歷臣的救治又快又完美，「第一時間的現場醫療方面，不只是簡單的應急救治，而是非常專業的血氧、心電、 靜脈通路、氧氣，除顫儀等設備的齊全保證，同時急救人員的操作也非常專業，14分鐘的搶救過程沒有一個環節犯錯。」《星視頻》亦稱：「現場救治的速度和專業性，往往就是生與死的區別。」部分博主更將艾歷臣及張志杰的急救片段剪輯在一起比較。

在6月30日的印尼亞青賽，張志杰比賽期間倒地。（微博片段截圖）

張志杰倒地後約40秒，有醫護人員到場。（微博片段截圖）

約2分鐘，醫護人員將張志杰抬離場。（微博片段截圖）

此外，體育博主兼評述員孫雨軒在微博上寫：「張志杰倒地後，裁判的反應和現場統籌令人失望。醫療組沒有火速進場，沒有心肺復蘇，也沒有AED介入。」

孫雨軒續寫：「我去重新看了埃裡克森（艾歷臣的內地譯名）心臟驟停事件。主裁安東尼泰勒（安東尼泰萊的內地譯名）6秒趕到並示意隊醫快速進場，隊長克亞爾（卡積亞的內地譯名）12秒拿住埃裡克森的舌頭防止窒息，隊醫20秒飛奔趕到，在120秒左右開始心肺復蘇。」

「裁判和現場人員能做的其實不多，救治這種事要專業的人來。但至少快速反應，能提升搶救效率。張志杰教練着急的等醫療組時，埃裡克森已經得到救治了。」

另一位體育博主于竹Nono寫：「球場突發心臟驟停，最終國羽小將張志杰遺憾去世。而提起這種事件的教科書處理方式，無疑就是埃裡克森的這次：2021年歐洲盃，丹麥球星埃裡克森突發心臟驟停。在發現埃裡克森倒地時，主裁判五秒鐘叫停比賽，並立刻要求急救人員進場，幾乎沒有浪費一點時間。急救人員迅速到達現場，攜帶了專業急救設備並進行心肺復蘇。」

上屆歐國盃，艾歷臣倒地，令全球球迷十分憂心。（Getty Images）

3年後，艾歷臣已痊癒，再次參加歐國盃。（Getty Images）

根據內地博主提供的片段顯示，當艾歷臣倒地後10秒內，隊友發現他出事，馬上為他暢通氣道，同時球證及其他球員也在揚手叫醫護人員入來；大約20秒後，攜簡單急救用品的隊醫到達，檢查艾歷臣的狀況並開始急救，艾歷臣保持側臥姿勢。而在張志杰的事件中，教練被阻止靠近張志杰，直至張志杰伏地40秒後，才有首位醫護人員來到他身邊；在50多秒後，醫護人員將張志杰翻身至仰臥。

【有網民比較張志杰及艾歷臣事件】

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在艾歷臣倒地後1分鐘，攜大量急救醫療器材包括AED的醫護人員趕到。事發1分40秒後，擔架入場，當時艾歷臣身邊有8位醫護人員。同樣在張志杰倒地後1分40秒，擔架入場，當時有4人在張志杰身邊。

在艾歷臣倒地後1分50秒，醫護人員將側臥的艾歷臣躺平，進行心外壓，為他施心肺復蘇。在2分鐘後，醫護人員拿出AED，為艾歷臣急救。而在張志杰倒地後2分鐘，醫護人員將他搬上擔架，抬他離開羽毛球場，在這2分鐘內，沒有人為他心外壓，而AED也沒有出現過。