國羽17歲張志杰比賽突倒地抽搐猝死　專家狠批：錯過3個救命環節

6月30日晚上，在印尼舉行的羽毛球亞青混合團體賽上，中國17歲男單小將張志杰突然暈倒，倒地後在地上抽搐，其後送院急救，延至晚上不治。



事件引發巨大爭議，微博流傳一則貼文，作者聲稱是張志杰的胞姊，指張志杰經過等待才獲急救。內地多名專家批評，現場救護人員犯了多個錯誤，包括沒有在現場進行心肺復甦和AED除顫，以及張志杰倒地逾半分鐘後才有救護人員入場等。



據一段2分45秒的現場影片來看，張志杰0分27秒突然向前倒地。（影片截圖）

0分34秒，疑似張志杰教練的男子走入場觀察。（影片截圖）

1分07秒，醫療人員進入場內。（影片截圖）

2分26秒，張志杰被抬離場地。（影片截圖）

據早前報道，當時張志杰準備接發時突然倒地，然後在地上抽搐，在場的教練與球證隨即找醫護人員，並立即送往醫院急救。

亞洲羽毛球聯會及印尼羽協在周日（30日）晚上發聲明，表示當張志杰在暈倒後，在場的醫療人員立即到場，強調在2分鐘內把他送往醫院。但在微博流傳一則貼文，作者聲稱是張志杰的胞姊，直指張經過等待才獲急救，與大會的說法有出入。

張志杰疑似胞姊網上發文，直言未能接受張的猝逝。（微博截圖）

該貼文稱，「我該如何接受，這是不及時的醫療團隊和差勁的醫療條件以致的最糟糕結果，看直播時看着他（張志杰）倒地，中間抽搐了幾下，更曾經抬起頭，但經過漫長的等待之後醫護人員才趕到。」

據一段2分45秒的現場影片來看，張志杰0分27秒倒地，到2分26秒被抬出場地，這2分鐘內，現場醫療人員並未對他進行心肺復甦等急救措施。

張志杰暈倒後，在場醫護人員上前檢查。（網上圖片）

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科盧驍醫生在網上發文指，這麼年輕的運動員猝死，猝死前有明顯抽搐，惡性心律失常可能性很大。那麼急救的關鍵就是醫療人員或者旁人第一時間判斷情況並且在現場進行心肺復甦術，拿到AED（自動體外除顫器）並且除顫，而不是把患者放到擔架上就走，患者可以邊進行心肺復甦術邊送到醫院急救，甚至進行ecmo（人工心肺），還是有不小的概率能夠搶救回來。

內媒《上游新聞》引述一位重慶某三甲醫院的急診科主任指，「從視頻來看，現場急救不夠專業，醫療人員到現場後，處置得並不堅決。應該第一時間迅速翻身、呼喊名字、觸摸脈搏，以確認是否還有意識。如果已經出現心臟驟停，就該馬上按照A（開放氣道）、B（人工呼吸）、C（胸外按壓）的流程進行急救。而且這種大型國際賽事，現場應該有AED，貼上貼片就可以判斷是否是室顫，是否需要進行首次電擊。」

張志杰。（網上圖片）

現場錯過了3個救命環節

從急診醫學角度，該急診科主任還指出現場錯過了3個救命環節：「第一，沒有第一時間去查看評估患者情況，0分27秒倒地後一直到1分07秒才有醫療人員入場；第二，現場沒有進行心肺復甦和AED除顫；第三，應該抓緊黃金4分鐘急救，然後是一邊做胸外心臟按壓，一邊搬運去救護車，可現場沒有做到。」