羽毛球｜17歲中國羽毛球小將張志杰猝死　賽會急救過程遭炮轟

17歲中國羽毛球小將張志杰，在印尼舉行的羽毛球亞青混合團體賽中，突然倒地暈倒後不治，事件震驚內地。

讓人在意及不解的其中一點，是張志杰暈倒及抽搐後，在場的裁判、醫療人員遭大肆抨擊，認為大會準備及應變不足。



張志杰去世的官方原因尚未公布，從相關影片中可見，他突然倒地後，在地上開始抽搐，此時主裁判有及時舉手，相信是示意醫療人員到場。期間對手曾多次想靠近，教練亦走近想要查看情況，但兩人都被主裁判阻止。

張志杰教練（紅衫）匆忙走近想查看情況，但主裁判（右方）數次叫「Coach」及以手勢阻止。（微博影片截圖）

至他暈倒40多秒後，醫療人員才到場，但未有攜帶心臟去顫器（AED）；至之後準備將張志杰抬上擔架送院，醫療人員仍需等待其他人跑近幫忙，最終整個過程耗時約2分鐘，途中沒有做過心肺復甦（CPR），兩名裁判（包括左邊的副裁判）全程沒有離開過座位。

負責急救的醫療人員到場緩慢，而且沒有未有攜帶心臟去顫器。（微博影片截圖）

➡️➡️按此看相關影片（慎入，過程可能令人不安）

事件及相關詞條登上微博熱搜，內地網民隨即炮轟賽會「速度慢、不專業、冷血無情」、「全程2分鐘毫無有效的搶救措施」、「黃金4分鐘」懂不懂啊；負責急救的醫療人員速度太慢、沒有心臟去顫器為首要被批評原因，亦指責兩名裁判冷血。

亞洲羽毛球聯會及印尼羽協在周日（30日）晚上發聲明，表示張志杰在當地晚上11時20分不治，同時向張的家人及中國羽毛球總會致意深切慰問，亦在聲明中表示「賽事醫生及醫療團隊在兩分鐘內對其急救，並在隨後送他前往醫院治理」。

亞洲羽毛球聯會及印尼羽協聲明全文。（Instagram）

此說法遭一名在微博上自稱是其胞姊的人質疑：「你們還要在公告里強調兩分鐘所謂『及時』的救助。我們的孩子交給你們，是為了到一個救助不及時、醫療水平不過關的地方打比賽的嗎？」

張志杰為國青隊員，據《北京青年報》報道，他曾獲多項國內外男單及男團冠軍，生涯正值上升期。自稱是其胞姊微博的人續稱，張志杰十分乖，第一次拿到獎金後，都拿來給家人買禮物，而且「昨天才把保送大學的證書寄回家」，表示事情不能接受，引來不少網民同情及慰問。