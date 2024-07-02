中國羽毛球小將猝死引爭議　印尼羽總解釋事件：一切按規定及指引

中國17歲羽毛球小將張志杰，日前在印尼比賽時暈倒猝死一事震驚世界。印尼羽毛球總會周一（1日）在當地召開記者會說明事件，表示張志杰死因為「突發性心臟驟停」，亦表示已向世界羽聯申請，希望修改醫療團隊未經裁判下不得入場的規則。



張志杰比賽中猝死，引來不小迴響。（微博圖片）

據印尼CNN報道，印尼羽毛球總會（PBSI）發言人Broto Happy表示，張志杰前後在兩間醫院接受搶救，得到的醫療診斷一致，死因為突發性心臟驟停。

PBSI指，張志杰被送到第一間醫院時已沒有脈搏，亦無法自行呼吸，醫生隨後對其進行3小時的心臟按壓復蘇，至晚上8時50分醫院宣布張志杰死亡。之後中國羽總要求移交他到另一醫院治療，但情況沒有改善，再經歷1.5小時心臟復蘇後，第二間醫院在晚上11時20分宣布他死亡。

事件發生後，相關影片引來外界批評，認為現場人員反應緩慢及不專業，而且中國教練及日本對手曾想上前查看，均被主裁判制止。對此Broto Happy解釋，一切都按照世界羽聯（BWF）規定及指引：「意外發生後，醫療團隊在裁判呼叫立即急救，這符合國際羽毛球賽事的SOP（標準作業流程）及指南，醫療團隊亦按照流程急救。」

對於被指責醫療團隊入場緩慢，Broto Happy表示只有在獲得比賽裁判許可，他們才可以入場查看運動員：「賽場管理由裁判負責，當事人倒下時，裁判未有給予醫療團隊任何指令，而是在沒多久後。」不過回看相關影片，裁判在張志杰倒下後，幾乎是立即舉手，應為請求醫療團隊到場。

張志杰的中國隊隊友事後以其他方式悼念。（PBSI Instagram）

外界有人質疑，為何中國隊隊醫沒在第一時間入場急救，《廣州日報》為此訪問廣東省羽毛球隊隊醫莊珂圳，表示目前羽毛球國際及國內賽事，均由組委會配備醫療團隊：「如果運動員在比賽中出現任何狀況，是醫療團隊入場救治，隊醫是不被允許進場。足球比賽是允許隊醫在運動員出現傷病的時候進入賽場，體操比賽更是允許隊醫在運動員比賽的時候在一旁守護。」

Broto Happy續表示，印尼羽毛球總會已向世界羽聯提交書面申請，希望修改醫療團隊未經裁判下不得入場的規則，讓運動員能及時得到救治；同時他亦呼籲停止轉發張志杰死前的相關影片，以示對死者尊重。

目前張志杰遺體仍在印尼，等待其家屬前來認領，不過有內地媒體指聯絡到其姨丈，得知張志杰母親在得知消息後受到打擊，目前病倒正在住院。