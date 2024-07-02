歐國盃｜比利時黃金一代再次無緣決賽　迪布尼被記者焫着：愚蠢！

比利時在歐國盃十六強以0：1不敵法國出局，賽後比利時中場奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）被記者一條問題焫着， 暗罵對方一句「愚蠢」！



迪布尼賽後接受記者訪問。（網上片段截圖）

比利時輸波後，迪布尼走過混合採訪區。意大利記者Tancredi Palmeri問他，對於比利時「黃金一代」未試過入大賽決賽會不會到失望。

迪布尼反問對方：「什麼是『黃金一代』？」

該記者答：「即是你們。」

迪布尼回應：「難道你認為法國、英格蘭、西班牙及德國沒有『黃金一代』？」說罷步行離去，並低聲暗罵對方「愚蠢（stupid）」！

比利時「黃金一代」指的是泰拔高圖爾斯、高柏尼、維頓漢、迪布尼、費蘭尼、盧卡古、夏薩特、梅頓斯等的一代比利時球星。他們由2014年起打入大賽決賽周，闖入世界盃八強，接着在2016年歐國盃再入八強。

2018年世界盃是這支比利時的高峰，在大熟大勇的夏薩特領軍下，得到季軍。不過，上屆歐國盃，他們再次在八強止步。到上屆世界盃，比利時未能突破分組賽，而在今屆歐國盃則於十六強出局。

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比利時出局，迪布尼難掩失望。（Getty Images）

此外，被問到在比利時國家隊的前途，33歲的迪布尼說：「現在太早回答這個問題，我先要沉澱一下今場的失利。」

「過去是一個漫長的球季，我需要讓身體休息。我會在夏天後作決定。」

比利時主帥泰迪斯高（Domenico Tedesco）亦叫記者別問迪布尼關於國家隊退役的問題，他說：「他很了解自己有多麼重要。他不需要我的意見，因為他已經很清楚。」

「在比賽後立即問這類的問題，他很難回答的。」