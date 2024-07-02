歐國盃｜法國靠烏龍晉級　麥巴比0射中陷「面具困境」：像在玩VR

歐國盃十六強，法國與比利時上演強強對決，不過戰況比想像中膠着，雙方遲遲未開紀錄，至85分鐘才因比利時中堅維頓漢自擺烏龍，法國以1：0小勝晉級。

「高盧雄雞」隊長基利安麥巴比，分組賽首輪因鼻骨骨折，之後狀況一直備受關注。他今仗續戴面具上陣，惟沒有入球，而且射門全數未能命中，似乎仍未適應面具。



麥巴比今仗戴上新面具作賽。（Getty Images）

法國與比利時雖然同屬歐洲勁旅，不過兩隊在今屆歐國盃均表現平平，破門乏術的缺點在此戰表露無遺。雙方全場合計有24次攻門，但只錄4次命中，其中法國19射2中，唯一入球也是烏龍球。

賽前麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）便曾抱怨過不適應戴面具上場：「太可怕了，我不斷換面具，因為每次都會有某些地方阻礙我，總感覺有什麼不對。」

麥巴比上仗後便抱怨戴面具作賽很不方便。（Getty Images）

他表示戴面具踢波十分困難，因為視野會被限制，汗水也會被堵塞無法流走：「第一次戴上面具踢波時，感覺就像戴上VR用具在玩3D遊戲，我能看到其他人，但感覺是不像自己在踢波。」不過麥巴比亦無奈稱別無選擇，明白面具會伴隨他征戰整屆比賽。

這名法國隊長今仗似乎因此欠缺準繩度，他全場5次攻門，其中4次無法命中，1次被封堵，未能攻破比利時大門之外，更在71分鐘時被對手中堅維頓漢（Jan Vertonghen）指責禁區內插水，兩人曾一度對峙及口角。

維頓漢指責麥巴比插水，兩人因而有爭執。（Getty Images）

至完場前，高路梅安尼（Randal Kolo Muani）的射門擊中維頓漢（Jan Vertonghen）彈入網中，麥巴比慶祝時特意跑到後者身邊「報仇」，隨後球證因此警告了麥巴比。兩名球員事後未有不和，亦有互相握手致意。

法國暫時今屆4戰僅入3球，進攻能力備受質疑，不過主帥迪甘斯（Didier Deschamps）不以為然：「被折射的入球，哪怕是烏龍球也好，也需要有人起腳，只不過結果是沒有中龍罷了。」

高路梅安尼完場前造成對方烏龍，避免比賽進入加時。（Getty Images）

今場法國與比利時射門次數為19：5，迪甘斯也承認入球能力有待改善，但認為球隊創造不少機會；談到麥巴比與面具時，他則表示該名隊長正在習慣：「汗水仍然困擾着他，因為會流入眼睛，也會影響其視野，即使只有十分一秒也很重要。麥巴比需要適應它，因為他還要戴上面具踢波數周，甚至是幾個月。」

法國晉級八強後，將在香港時間7月5日深夜3時，面對憑互射十二碼晉級的葡萄牙，屆時麥巴比亦能在球場上與偶像C朗拿度交手。